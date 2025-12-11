Warnungen vor neuem umstrittenen Gesetz

Die Grünen halten auf Anfrage fest, dass man von EU-Vorgaben kaum abweichen könne. Grundsätzlich sei ein zeitgemäßer Schutz vor Cyber-Attacken Gebot der Stunde. Und die geplante Richtlinie biete für die „Kritische Infrastruktur“ – und nur um die gehe es – auch wichtige Fortschritte. „Klar ist aber auch: Bei derartigen Befugnissen ist Kontrolle unerlässlich. Für uns ist es daher besonders wichtig, dass es regelmäßige Berichte an das Parlament gibt.“ Und natürlich müsse auch die gerichtliche Bekämpfung der Einsetzung von Überwachungsbeauftragten im Nachhinein möglich sein.