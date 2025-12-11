Diese Jobs setzt Regierung auf Mangelberufsliste

Gewerkschaft: Mangel „künstlich geschaffen“

Viele von ihnen sind auch in der Verordnung für 2026 enthalten. Die Gewerkschaft vida hat am Donnerstag unter anderem die Aufnahme von Triebfahrzeugführern, Verschiebern und Fahrdienstleitern kritisiert. Das sei auf ein Versagen der Personalplanung der Österreichischen Bundesbahnen (ÖBB) zurückzuführen. Grundsätzlich würden Kürzungen bei Gehältern und schlechtere Arbeitsbedingungen, etwa im Gesundheits- und Sozialbereich, „künstlich“ einen Personalmangel schaffen. Es gehe darum, mit Arbeitskräften aus Drittstaaten Kosten zu sparen.