Altman, Huang & Co.

„Time“ kürt KI-Bosse zu den Personen des Jahres

Digital
11.12.2025 17:19
Das „Time“-Magazin gehört dem Silicon-Valley-Milliardär Marc Benioff.
Das „Time“-Magazin gehört dem Silicon-Valley-Milliardär Marc Benioff.(Bild: AP/Richard Drew)

Das „Time“-Magazin hat „die Architekten der KI“ (Künstliche Intelligenz) zu den Persönlichkeiten des Jahres ernannt. Die Zeitschrift veröffentlichte am Donnerstag ein Titelbild für die Jahresendausgabe, das unter anderem OpenAI-Chef Sam Altman zeigt sowie Nvidia-Chef Jensen Huang.

Ebenfalls auf der „Time“-Titelseite: Tech-Milliardär Elon Musk (xAI) und Meta-Chef Mark Zuckerberg. Ein zweites Titelbild zeigt die Buchstaben „AI“ (Artificial Intelligence, KI) in einem Baugerüst.

Die KI-Bosse hätten „das Ruder der Geschichte“ übernommen und entwickelten Technologien, die die Informationslandschaft und die menschlichen Lebensgrundlagen grundlegend veränderten, erklärte „Time“. „Sie haben die Regierungspolitik neu ausgerichtet, geopolitische Rivalitäten verändert und Roboter in die Haushalte gebracht“, betonte die Zeitschrift. KI sei „möglicherweise das folgenreichste Instrument im Wettbewerb der Großmächte seit der Einführung von Atomwaffen“.

Die „Time“-Titelseite mit den „KI-Architekten“ gibt es in zwei Versionen.
Die „Time“-Titelseite mit den „KI-Architekten“ gibt es in zwei Versionen.(Bild: AFP/TIME)

Veröffentlichung am 29. Dezember
Das „Time“-Magazin veröffentlicht den Titel am 29. Dezember. Das Bild mit den KI-Bossen ist dem berühmten Foto „Mittagspause auf einem Wolkenkratzer“ (Lunch atop a Skyscraper) von 1932 nachempfunden, das Arbeiter auf einem Stahlträger in schwindelerregender Höhe über Manhattan zeigt.

Auf dem „Time“-Titel sitzen Zuckerberg, AMD-Chefin Lisa Su, Musk, Huang und Altman auf dem Balken. Zu ihrer Rechten folgen Googles KI-Chef Demis Hassabis, der Anthropic-Manager Dario Amodei sowie die Wissenschaftlerin Fei-Fei Li von der Stanford-Universität, die zu KI forscht. Sie haben zum Teil Handys oder Laptops in der Hand. „Time“ gehört dem Silicon-Valley-Milliardär Marc Benioff.

Nvidia mit Superlativen
Nvidia-Chef Huang sagte der Zeitschrift, KI sei „die mit Abstand einflussreichste Technologie unserer Zeit“. Er sagte voraus, dass Künstliche Intelligenz die Weltwirtschaft von 100 Billionen Dollar (85,955 Milliarden Euro) auf 500 Billionen Dollar wachsen lassen werde.

Die Zeitschrift verweist in ihrer Titelgeschichte allerdings auch auf die dunklen Seiten von KI. Dazu zählen neben dem Abbau von Arbeitsplätzen Berichte über Suizide psychisch labiler Menschen, die mutmaßlich von Chatbots dazu verleitet wurden. Im vergangenen Jahr hatte „Time“ Donald Trump nach seiner Wiederwahl im November als Persönlichkeit des Jahres auf den Titel gehoben.

