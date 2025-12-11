„Time“ kürt KI-Bosse zu den Personen des Jahres

Die Zeitschrift verweist in ihrer Titelgeschichte allerdings auch auf die dunklen Seiten von KI. Dazu zählen neben dem Abbau von Arbeitsplätzen Berichte über Suizide psychisch labiler Menschen, die mutmaßlich von Chatbots dazu verleitet wurden. Im vergangenen Jahr hatte „Time“ Donald Trump nach seiner Wiederwahl im November als Persönlichkeit des Jahres auf den Titel gehoben.