Diagnose ist da! So steht es um Michelle Gisin

Michelle Gisin hat bei ihrem Trainingssturz in St. Moritz Verletzungen am rechten Handgelenk, am linken Knie sowie an der Halswirbelsäule erlitten. Die zweifache Kombi-Olympiasiegerin soll noch heute operiert werden.
Nachdem es ihr die Skier verschnitten hatte, war Gisin am Donnerstag ungebremst ins B-Netz geflogen und anschließend mit dem Helikopter in die Klinik Gut gebracht worden. Zur Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung wurde die 32-Jährige mittlerweile in die Klinik Hirslanden nach Zürich überführt.
Gisin kann Arme und Beine bewegen
„Die Halswirbelsäule wird dort noch heute operiert. Michelle Gisin geht es den Umständen entsprechend gut, die Obwaldnerin kann Arme und Beine normal bewegen“, heißt es in einer Aussendung des Schweizer Ski-Verbandes. „Weitere Untersuchungen und Behandlungen des rechten Handgelenks und des linken Knies können erst nach der Stabilisierung der Halswirbelsäule erfolgen.“
Die Schweizerinnen hatten zuletzt Lara Gut-Behrami für die gesamte Saison verloren, Corinne Suter fällt wegen eines Muskelfaserrisses ca. einen Monat aus.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.