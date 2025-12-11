Diagnose ist da! So steht es um Michelle Gisin

Gisin kann Arme und Beine bewegen

„Die Halswirbelsäule wird dort noch heute operiert. Michelle Gisin geht es den Umständen entsprechend gut, die Obwaldnerin kann Arme und Beine normal bewegen“, heißt es in einer Aussendung des Schweizer Ski-Verbandes. „Weitere Untersuchungen und Behandlungen des rechten Handgelenks und des linken Knies können erst nach der Stabilisierung der Halswirbelsäule erfolgen.“