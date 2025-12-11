Vorteilswelt
Noch heute operiert

Diagnose ist da! So steht es um Michelle Gisin

Ski Alpin
11.12.2025 16:27
Michelle Gisin kam am Donnerstag im Abfahrtstraining zu Sturz.
Michelle Gisin kam am Donnerstag im Abfahrtstraining zu Sturz.(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Michelle Gisin hat bei ihrem Trainingssturz in St. Moritz Verletzungen am rechten Handgelenk, am linken Knie sowie an der Halswirbelsäule erlitten. Die zweifache Kombi-Olympiasiegerin soll noch heute operiert werden.

Nachdem es ihr die Skier verschnitten hatte, war Gisin am Donnerstag ungebremst ins B-Netz geflogen und anschließend mit dem Helikopter in die Klinik Gut gebracht worden. Zur Versorgung der Halswirbelsäulenverletzung wurde die 32-Jährige mittlerweile in die Klinik Hirslanden nach Zürich überführt. 

Lesen Sie auch:
Michelle Gisin kam in St. Moritz zu Sturz.
Schwerer Sturz
Olympiasiegerin mit Heli ins Krankenhaus geflogen
11.12.2025

Gisin kann Arme und Beine bewegen
„Die Halswirbelsäule wird dort noch heute operiert. Michelle Gisin geht es den Umständen entsprechend gut, die Obwaldnerin kann Arme und Beine normal bewegen“, heißt es in einer Aussendung des Schweizer Ski-Verbandes. „Weitere Untersuchungen und Behandlungen des rechten Handgelenks und des linken Knies können erst nach der Stabilisierung der Halswirbelsäule erfolgen.“

Michelle Gisins Trainingsfahrt am Donnerstag
Michelle Gisins Trainingsfahrt am Donnerstag(Bild: EPA/JEAN-CHRISTOPHE BOTT)

Die Schweizerinnen hatten zuletzt Lara Gut-Behrami für die gesamte Saison verloren, Corinne Suter fällt wegen eines Muskelfaserrisses ca. einen Monat aus.

