Die serbischen Fans sind am Weg zum Stadion

Vorbei an neugierigen Blicken der vielen Menschen auf den diversen Christkindl-Märkten in Graz marschierten am Donnerstagnachmittag die Fans von Roter Stern Belgrad, die sich in Begleitung der Polizei zur Merkur Arena aufmachten. Wo am Abend das Duell mit Sturm steigt.
Bereits am Mittwoch fanden sich zahlreiche serbische Fußballfans von Roter Stern Belgrad in Graz ein, wo am Donnerstagabend das Europa-League-Duell mit Meister Sturm ansteht. Schon ab Mittag trafen sich die Serben im Bereich um den Hauptplatz. Ehe dann gegen 16:30 in Begleitung von einem massiven Aufgebot der Polizei Richtung Merkur Arena marschiert wurde. Böller und Pyrotechnik inklusive.
