Die serbischen Fans sind am Weg zum Stadion

Bereits am Mittwoch fanden sich zahlreiche serbische Fußballfans von Roter Stern Belgrad in Graz ein, wo am Donnerstagabend das Europa-League-Duell mit Meister Sturm ansteht. Schon ab Mittag trafen sich die Serben im Bereich um den Hauptplatz. Ehe dann gegen 16:30 in Begleitung von einem massiven Aufgebot der Polizei Richtung Merkur Arena marschiert wurde. Böller und Pyrotechnik inklusive.