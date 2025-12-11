Khloé Kardashian: „Habe Spinnweben da unten“

In einer überraschend offenen Beichte hat Khloé Kardashian (41), bekannt aus der Reality-Show „The Kardashians“, ihre Fans und die Öffentlichkeit gleichzeitig schockiert und amüsiert. Die zweifache Mutter bestätigte in einer aktuellen Folge der Serie, dass sie seit über vier Jahren keinen Sex mehr hatte.
Als ein Produzent sie auf ihr Liebesleben ansprach und wissen wollte, ob es tatsächlich schon vier Jahre her sei, seit Khloé Kardashian zuletzt mit einem Mann intim war, erinnerte sie sich an die Zeit ihrer Trennung von Tristan Thompson – kurz bevor ihr Sohn Tatum von einer Leihmutter geboren wurde. „Ja, im Dezember sind es vier Jahre“, bestätigte sie offen.
Mit einem Augenzwinkern fügte Khloé hinzu, dass sich aufgrund der langen Pause „praktisch Spinnweben da unten“ gebildet hätten.
Ihr Rat an Männer: „Haltet euch fern!“
Sie vermisse auch nichts. Die Reality-Queen machte klar: Ein Mann, ein Date oder irgendeine Romanze – für sie aktuell völlig ausgeschlossen. „Im Moment denke ich nicht darüber nach, ob mich jemand anruft oder mir schreibt. Lasst mich einfach mein Ding machen.“
Und für alle potenziellen Verehrer hatte Khloé noch eine unmissverständliche Botschaft: „Haltet euch verdammt noch mal von mir fern!“ Ihre oberste Priorität sind ihre Kinder Tochter True (6) und Sohn Tatum (3).
Die Tochter von Kris Jenner und Robert Kardashian macht gerade aber noch mit einer weiteren Enthüllung Schlagzeilen.
Frau kassiert Kardashians Erbe am Sterbebett!
Khloé Kardashian spricht in ihrem Podcast „Khloé in Wonder Land“ über einen besonders schmerzhaften Verlust: Sie habe „nichts“ mehr von ihrem Vater Robert Kardashian (†59), der im September 2003 starb. Der Grund: Nur einen Monat vor seinem Tod heiratete er Ellen Pearson – und laut Khloé nahm diese „alles“ an sich. „Als mein Vater starb – eine Frau heiratete ihn auf seinem Sterbebett und nahm uns alles weg. Ich habe nichts von meinem Dad“, so die Reality-Ikone.
Einzig ein ganz besonderes Stück konnte Khloé zurückgewinnen: die Bibel ihres Vaters. Schwester Kim Kardashian hatte heimlich bei einer Auktion darauf geboten und ihr das Erinnerungsstück geschenkt. Für Khloé von unschätzbarem Wert: „Allein die Handschrift meines Vaters zu sehen, ist so besonders für mich.“
