Khloé Kardashian: „Habe Spinnweben da unten“

Mit einem Augenzwinkern fügte Khloé hinzu, dass sich aufgrund der langen Pause „praktisch Spinnweben da unten“ gebildet hätten.

Ihr Rat an Männer: „Haltet euch fern!“

Sie vermisse auch nichts. Die Reality-Queen machte klar: Ein Mann, ein Date oder irgendeine Romanze – für sie aktuell völlig ausgeschlossen. „Im Moment denke ich nicht darüber nach, ob mich jemand anruft oder mir schreibt. Lasst mich einfach mein Ding machen.“