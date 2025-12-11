Das ist die Startliste für die erste Damen-Abfahrt

Das Rennen eröffnet Nina Ortlieb, die nach rund 320 Tagen ihr Comeback feiert, mit Startnummer 1. Österreichs heißestes Eisen Conny Hütter, Nummer eins der Abfahrtswelt, geht vor Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/11) mit Nummer 12 an den Start. Danach folgt die Deutsche Emma Aicher (13) und Mirjam Puchner (14). Die 15 trägt die Italienerin Sofia Goggia, danach folgt Superstar Lindsey Vonn (16). Das Rennen wird auf ORF1 live ab 10 Uhr übertragen.