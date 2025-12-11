Das ist die Startliste für die erste Damen-Abfahrt

Am Freitagvormittag (10.15 Uhr) steht die erste Abfahrt der Damen im alpinen Ski-Weltcup an. Folgend finden Sie die Startnummern für die Stars um Lindsey Vonn, Conny Hütter, Sofia Goggia und Co.
Nach der langen Wartezeit geht es für die schnellsten Ski-Damen der Welt endlich los. Am Freitag um 10.15 Uhr geht die erste von zwei Abfahrten im Schweizer Nobelort St. Moritz über die Bühne. Die Startnummern stehen bereits fest.
Das Rennen eröffnet Nina Ortlieb, die nach rund 320 Tagen ihr Comeback feiert, mit Startnummer 1. Österreichs heißestes Eisen Conny Hütter, Nummer eins der Abfahrtswelt, geht vor Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/11) mit Nummer 12 an den Start. Danach folgt die Deutsche Emma Aicher (13) und Mirjam Puchner (14). Die 15 trägt die Italienerin Sofia Goggia, danach folgt Superstar Lindsey Vonn (16). Das Rennen wird auf ORF1 live ab 10 Uhr übertragen.
