Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rennen in St. Moritz

Das ist die Startliste für die erste Damen-Abfahrt

Ski Alpin
11.12.2025 17:25
Am Freitag geht die erste Damen-Abfahrt der Saison 2025/26 über die Bühne.
Am Freitag geht die erste Damen-Abfahrt der Saison 2025/26 über die Bühne.(Bild: GEPA)

Am Freitagvormittag (10.15 Uhr) steht die erste Abfahrt der Damen im alpinen Ski-Weltcup an. Folgend finden Sie die Startnummern für die Stars um Lindsey Vonn, Conny Hütter, Sofia Goggia und Co. 

0 Kommentare

Nach der langen Wartezeit geht es für die schnellsten Ski-Damen der Welt endlich los. Am Freitag um 10.15 Uhr geht die erste von zwei Abfahrten im Schweizer Nobelort St. Moritz über die Bühne. Die Startnummern stehen bereits fest. 

Lesen Sie auch:
Nina Ortlieb kehrt am Freitag ins Weltcup-Geschehen zurück. 
ÖSV-Ass kehrt zurück
„Diese Dinge habe ich fürs Skifahren toleriert“
11.12.2025

Das Rennen eröffnet Nina Ortlieb, die nach rund 320 Tagen ihr Comeback feiert, mit Startnummer 1. Österreichs heißestes Eisen Conny Hütter, Nummer eins der Abfahrtswelt, geht vor Weltmeisterin Breezy Johnson (USA/11) mit Nummer 12 an den Start. Danach folgt die Deutsche Emma Aicher (13) und Mirjam Puchner (14). Die 15 trägt die Italienerin Sofia Goggia, danach folgt Superstar Lindsey Vonn (16). Das Rennen wird auf ORF1 live ab 10 Uhr übertragen. 

Porträt von Salzburg-Krone
Salzburg-Krone
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Ex-Freund (32) führte die Polizei zu Jennis Leiche
173.821 mal gelesen
Handy-Selfie mit Gänsehaut-Faktor: Hier lacht der Verdächtige mit Jenni nur wenige Stunden vor ...
Advent
Die Gewinner vom „Krone“-Adventkalender 2025
160.289 mal gelesen
Formel 1
Norris trifft erste Entscheidung nach WM-Titel
152.859 mal gelesen
Lando Norris (li.) und Max Verstappen
Mehr Ski Alpin
Rennen in St. Moritz
Das ist die Startliste für die erste Damen-Abfahrt
ÖSV-Ass kehrt zurück
„Diese Dinge habe ich fürs Skifahren toleriert“
Noch heute operiert
Diagnose ist da! So steht es um Michelle Gisin
Svindal als Trainer
Lindsey Vonn: „Das hat mir die Augen geöffnet“
„Sieht schlecht aus“
„Fühle mich total unwohl“: Haaser lässt Rennen aus

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf