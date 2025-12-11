„Diese Dinge habe ich fürs Skifahren toleriert“

Was Ortlieb wiederum viel Freude bereitet: „Es zeigt ihre (Vonn, Anm.) Menschlichkeit. Es ist schön, wenn man sieht, was für ein Superstar mit jemanden mit lebt. Wenn dann solche Worte kommen, ist das schon sehr besonders und alles andere als selbstverständlich.“ Wie der Umstand, dass Ortlieb trotz all ihrer Rückschläge und Operation („Mit dem Zählen habe ich aufgehört“) immer noch ihrer großen Liebe die Treue hält: dem Skifahren.