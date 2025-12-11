„Diese Dinge habe ich fürs Skifahren toleriert“

Rund 320 Tage nach ihrem schweren Sturz in Garmisch-Partenkirchen nimmt Nina Ortlieb am Freitag wieder an einem Weltcup-Rennen teil. Die 29-Jährige fühlt sich besser als vor ihrer letzten Verletzung und blickte auf die Strapazen zurück.
Der Hubschrauber war in der Karriere von Nina Ortlieb bislang leider ein treuer Begleiter. Wie vor rund 320 Tagen in Garmisch-Partenkirchen nach ihrem Unterschenkelbruch. Am Freitag kehrt die Vorarlbergerin bei der ersten von zwei Abfahrten von St. Moritz ins Renngeschehen zurück.
„Es war egal, dass das normale Leben nicht funktioniert hat“
„Ich fühle mich besser als vor meiner letzten Verletzung“, sagt sie. Damals habe sie kaum Treppen steigen können, sei nicht ohne Hilfe in die Bindung gekommen. „Solche Sachen habe ich toleriert, damit ich Skifahren kann. Es war egal, dass das normale Leben nicht funktioniert hat.“
Jetzt stehe das Leben an erster Stelle, komme der Sport erst danach. Am Weg zurück habe sie das Rundherum ausgeblendet. Nicht nach links oder rechts schauen, sondern nur auf sich selbst. „Aber es ist umso schöner, wenn man sieht, wie sich die Leute für einen freuen.“ Dazu zählt auch ihr Vorbild Lindsey Vonn. „Mich macht es glücklich, dass Nina so einen Willen hat“, sagt die US-Amerikanerin auf „Krone“-Nachfrage.
Was Ortlieb wiederum viel Freude bereitet: „Es zeigt ihre (Vonn, Anm.) Menschlichkeit. Es ist schön, wenn man sieht, was für ein Superstar mit jemanden mit lebt. Wenn dann solche Worte kommen, ist das schon sehr besonders und alles andere als selbstverständlich.“ Wie der Umstand, dass Ortlieb trotz all ihrer Rückschläge und Operation („Mit dem Zählen habe ich aufgehört“) immer noch ihrer großen Liebe die Treue hält: dem Skifahren.
