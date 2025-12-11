TV-Moderator „Money Maker“ erhielt Brief von Trump

Der Inhalt von Rüdigers ursprünglichen Schreibens: ein Appell an den Dialog im Ukraine-Krieg, getragen von Hoffnung statt Hass. „Frieden statt Waffen – das war meine Botschaft.“ Im (gemäß „Krone“-Recherchen in diplomatischen Kreisen authentischen) Antwort-Schreiben Trumps bedankt sich dieser ausdrücklich bei Rüdiger für seine Zeilen: „Ich danke Ihnen, dass Sie Ihre Sichtweisen mit mir teilen“, schreibt der Ex-Präsident. Und er wird deutlich: „Ich werde eine Außenpolitik der Stärke und des Friedens wiederherstellen, die die Interessen des amerikanischen Volkes an erste Stelle setzt.“