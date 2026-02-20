Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wiener Staatsoper

Diese „Ariadne“ wird nicht in Erinnerung bleiben

Kultur
20.02.2026 13:50
Gaben ihre Rollendebüts: Anja Kampe und US-Supertenor Clay Hilley.
Gaben ihre Rollendebüts: Anja Kampe und US-Supertenor Clay Hilley.(Bild: Michael Poehn)
Porträt von Dr. Karlheinz Roschitz
Von Dr. Karlheinz Roschitz

Die aktuelle Spielserie von Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“ an der Wiener Staatsoper ist trotz beindrucksvoller Rollendebüts wenig inspiriert.

0 Kommentare

Sven Eric Bechtolfs Inszenierung von Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ ist – mit 14 Jahren auf dem Buckel – längst nicht mehr taufrisch. Vieles in dieser detailverliebten Inszenierung müsste aufgefrischt werden. Erst recht, wenn ein wenig homogenes, qualitativ unterschiedliches Sängerensemble antritt.

Da ist es zu wenig, wenn Samantha Hankey als Komponist mit leuchtendem Mezzo und schöner Höhe, Jochen Schmeckenbecher als kraftvoller, leidenschaftlicher Musiklehrer und Anja Kampe – als hysterische Primadonna und zutiefst leidende, verlassene Ariadne – bei ihrem Rollendebüt groß auftrumpfen. Clay Hilley, der viel gefragte US-Supertenor, vor allem im Finale mit Anja Kampe. Aber er kraftmeiert zu viel, den wunderbaren Legatostellen fehlt die Geschmeidigkeit. Die hymnische Schönheit der Götterfigur bleibt irdisch.

Etwas enttäuschend auch Erin Morley, deren wahnwitzige Koloraturen in der „Großmächtigen Prinzessin“-Arie leider nichts Betörendes haben. Enttäuschend Bernhard Schir: Er ist kein blasiert-arroganter Haushofmeister aus Wien. Wie früher die Legende Peter Matić. Cornelius Meisters Dirigat wirkte etwas schlampig und nicht sonderlich inspiriert.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Kultur
20.02.2026 13:50
Jetzt kommentieren
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Der Fund hat nach Einschätzung des Forscherteams weitreichende Bedeutung für das Verständnis der ...
Helle Silhouette
Handabdruck: Älteste Höhlenkunst der Welt entdeckt
Krone Plus Logo
Das Startfenster naht
So bereitet die NASA die Rückkehr zum Mond vor
Die bunte Stoßwelle um einen toten Stern sollte es so eigentlich nicht geben.
Mysteriöse Wolke
Schockwelle um tote Sonne lässt Forscher rätseln
Zeitraffer-Video
Das ist von Johannes Keplers Supernova heute übrig
Alarmierender Bericht
Arktis verzeichnet wärmstes Jahr seit 125 Jahren
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
424.975 mal gelesen
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Österreich
Steiermark „nicht erreichbar“, Aufatmen am Airport
169.388 mal gelesen
Rettungseinsatz am Dürrenstein in Niederösterreich (links), in Oberösterreich wurde ein ...
Niederösterreich
NÖ: Vater fand kleinen Sohn tot in Wohnung
162.301 mal gelesen
Das erst 15 Monate alte Kleinkind wurde tot in einer Wohnung aufgefunden, die Mutter wies ...
Innenpolitik
Große Empörung über Kickls Aschermittwochs-Rede
1724 mal kommentiert
Beim traditionellen Aschermittwochs-Event der FPÖ in Ried hat FPÖ-Chef Herbert Kickl zum ...
Innenpolitik
Polternde Politiker: Wenn Fakten Fastenzeit haben
1688 mal kommentiert
Der blaue „Dirigent“: FPÖ-Herbert Kickl holte beim traditionellen Aschermittwoch seiner Partei ...
Tirol
Glockner-Drama: Nach über 13 Stunden Schuldspruch
1458 mal kommentiert
Nach mehr als 13 Stunden fällte Richter Norbert Hofer (rechts) ein Urteil im Marathon-Prozess um ...
Mehr Kultur
Wiener Staatsoper
Diese „Ariadne“ wird nicht in Erinnerung bleiben
Kunstwelt staunt
Michelangelo soll Werke gar nicht verbrannt haben
Salzburger Festspiele
Künstler solidarisch mit Intendant Hinterhäuser
Heute Entscheidung
ESC-Ticket: Unsere knallharte Analyse der 12 Songs
Krone Plus Logo
Karajan ein Nazi?
Das letzte Geheimnis des großen Stardirigenten
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf