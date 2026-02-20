Diese „Ariadne“ wird nicht in Erinnerung bleiben

Da ist es zu wenig, wenn Samantha Hankey als Komponist mit leuchtendem Mezzo und schöner Höhe, Jochen Schmeckenbecher als kraftvoller, leidenschaftlicher Musiklehrer und Anja Kampe – als hysterische Primadonna und zutiefst leidende, verlassene Ariadne – bei ihrem Rollendebüt groß auftrumpfen. Clay Hilley, der viel gefragte US-Supertenor, vor allem im Finale mit Anja Kampe. Aber er kraftmeiert zu viel, den wunderbaren Legatostellen fehlt die Geschmeidigkeit. Die hymnische Schönheit der Götterfigur bleibt irdisch.