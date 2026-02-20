Diese „Ariadne“ wird nicht in Erinnerung bleiben

Die aktuelle Spielserie von Richard Strauss‘ „Ariadne auf Naxos“ an der Wiener Staatsoper ist trotz beindrucksvoller Rollendebüts wenig inspiriert.
Sven Eric Bechtolfs Inszenierung von Richard Strauss’ „Ariadne auf Naxos“ ist – mit 14 Jahren auf dem Buckel – längst nicht mehr taufrisch. Vieles in dieser detailverliebten Inszenierung müsste aufgefrischt werden. Erst recht, wenn ein wenig homogenes, qualitativ unterschiedliches Sängerensemble antritt.
Da ist es zu wenig, wenn Samantha Hankey als Komponist mit leuchtendem Mezzo und schöner Höhe, Jochen Schmeckenbecher als kraftvoller, leidenschaftlicher Musiklehrer und Anja Kampe – als hysterische Primadonna und zutiefst leidende, verlassene Ariadne – bei ihrem Rollendebüt groß auftrumpfen. Clay Hilley, der viel gefragte US-Supertenor, vor allem im Finale mit Anja Kampe. Aber er kraftmeiert zu viel, den wunderbaren Legatostellen fehlt die Geschmeidigkeit. Die hymnische Schönheit der Götterfigur bleibt irdisch.
Etwas enttäuschend auch Erin Morley, deren wahnwitzige Koloraturen in der „Großmächtigen Prinzessin“-Arie leider nichts Betörendes haben. Enttäuschend Bernhard Schir: Er ist kein blasiert-arroganter Haushofmeister aus Wien. Wie früher die Legende Peter Matić. Cornelius Meisters Dirigat wirkte etwas schlampig und nicht sonderlich inspiriert.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.