Unsere Medaillen-Hoffnungen für den Olympia-Tag

Auch am heutigen Samstag wollen Österreichs Athleten und Athletinnen bei den Olympischen Spielen um Medaillen mitmischen. Wer für Rot-Weiß-Rot an den Start geht, erfahren Sie hier ...
Ski Cross:
Johannes Aujesky, Christoph Danksagmüller, Nicolas Lussnig und Adam Kappacher greifen ab 10 Uhr in der Qualifikation und hoffentlich ab 12 Uhr in den Final-Läufen an.
Bob Vierer:
Ab 10 Uhr geht es für Markus Treichl/Sascha Stepan/Markus Sammer/Kristian Huber beziehungsweise Jakob Mandlbauer/Sebastian Mitterer/Daiyehan Nichols-Bardi/Daniel Bertschler in den ersten Lauf im Eiskanal.
Skibergsteigen:
Dürfen wir in der Mixed-Staffel eine Medaille bejubeln? Ab 13.30 Uhr für Rot-Weiß-Rot am Start: Johanna Hiemer und Paul Verbnjak.
Biathlon:
Für Anna Andexer und Lisa Hauser geht es heute ab 14.15 Uhr im Massenstart über 12,5 Kilometer um Edelmetall.
Eisschnelllauf:
Ab 15 Uhr kämpfen unsere Eisschnellläufer und -läuferinnen um den Einzug ins Finale. Bei den Herren werden die Medaillen ab 16.40 Uhr entschieden, bei den Damen ab 17.15 Uhr. Hoffentlich mit dabei: Anna Molnar, Jeannine Rosner, Alexander Farthofer und Gabriel Odor.
Bob Zweier:
Katrin Beierl absolviert mit ihrer Anschieberin Christania Williams ab 19 Uhr die letzten beiden Läufe. Ebenfalls am Start: Lea Haslwanter und Victoria Festin.
Mit den Tickern von sportkrone.at sind Sie wie gewohnt live dabei. Wir wünschen einen spannenden und vor allem erfolgreichen Olympia-Tag!
