Künstler solidarisch mit Intendant Hinterhäuser

Sie erinnern an die „durch Gesetz, Geschäftsordnung und Vertrag festgelegte Kompetenzverteilung bei den Festspielen, durch welche die Kontrollfunktion und der Bereich der Einflussnahme des Gremiums strikt auf den Bereich der finanziellen Gebarung beschränkt sind“. Es gebe also keine Veranlassung, öffentlich von Gelben Karten oder von der Stellung der Vertrauensfrage zu sprechen. „Wir (...) fordern das Kuratorium auf, von jeder Einmischung in künstlerische Fragen Abstand zu nehmen und den Intendanten der Festspiele bei der Fortsetzung seiner für Salzburg so erfolgreichen Arbeit nach Kräften zu unterstützen.“