Diese „Glatze“ arbeitete bei Olympia für 13 Länder

So viele Geschichten wie über ihn gab es bei den Spielen eigentlich nur noch über Lindsey Vonn. Benoit Richaud war einer der ganz großen Lieblinge der Medien. Beim Eiskunstlauf war er immer wieder im Bild, trug aber jedes Mal ein anderes Oberteil. Erklärung: Er wechselte zwischendurch sehr schnell die Teamjacke. Es ist Benoît Richaud, ehemaliger französischer Eiskunstläufer und heute einer der gefragtesten Choreografen der Welt. Bei den Olympischen Spielen in Italien hatten ihn 16 Athletinnen und Athleten aus 13 Ländern gebucht.