Was alles noch kommen könnte

Apropos Putin: Ihm steht allemal die Herrschaftskrise bevor, wenn er nach einem Waffenstillstand erklären muss, ob nach vier Jahren „Spezialoperation“ die 20 Prozent der Ukraine den Preis der Million Kriegstoten und Kriegsinvaliden wert war. Am 10. Juni 2026 wird sein imperiales Abenteuer länger gedauert haben als der Erste Weltkrieg.