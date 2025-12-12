Vorteilswelt
„Krone“-Kommentar

Was alles noch kommen könnte

Kolumnen
12.12.2025 06:00
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz
Analysiert für die „Krone“: Außenpolitik-Experte Kurt Seinitz(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)
Die Ukraine hat den Krieg verloren. Jetzt geht es um einen (halbwegs) gerechten Frieden. Die europäische Öffentlichkeit – nicht die Regierungen – drängt auf ein rasches Kriegsende.

Es droht ein russisch-amerikanischer Diktatfrieden. Hat schon jemand nachgedacht, was das in der Ukraine auslösen könnte? Durch Erpressung ist kein Frieden zu machen, sondern der Weg zu viel Schlimmerem – siehe Deutschland 1918 bis 1939.

Zelenskij hat mit Mühe die radikalen Kräfte des Landes in Schach halten können, etwa die Azow-Brigaden und andere Totenkopf-Verbände. Vor dem Krieg waren diese militanten Rechtsextremisten Außenseiter, der Krieg hat sie gestärkt, und ein demütigender Diktatfrieden könnte sie zum Machtfaktor machen.

Zelenskij in die Kapitulation treiben hieße schlafende Hunde wecken. Eine Ukraine putschender Militärs wäre ein Krebsgeschwür, das ganz Europa und selbst Russland anstecken würde. Putin liefe Gefahr, die Kontrolle an den Stellschrauben zu verlieren.

Apropos Putin: Ihm steht allemal die Herrschaftskrise bevor, wenn er nach einem Waffenstillstand erklären muss, ob nach vier Jahren „Spezialoperation“ die 20 Prozent der Ukraine den Preis der Million Kriegstoten und Kriegsinvaliden wert war. Am 10. Juni 2026 wird sein imperiales Abenteuer länger gedauert haben als der Erste Weltkrieg.

Verlierer ist Russlands Zukunft, gewonnen hat China.

Porträt von Kurt Seinitz
Kurt Seinitz
