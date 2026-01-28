Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Stunden eingeklemmt

Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab

Kärnten
28.01.2026 06:41
Symbolbild.
Symbolbild.(Bild: Hannes Wallner)
Porträt von Kärntner Krone
Von Kärntner Krone

Ein 61-Jähriger war am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Anhänger auf einer Forststraße im Knappengraben in Lind im Drautal in Kärnten unterwegs. Trotz Schneeketten rutschte das Fahrzeug ab und stürzte 50 Meter in die Tiefe. 

0 Kommentare

Sowohl an dem Sattelzugfahrzeug als auch am Anhänger waren Schneeketten angebracht. Der Anhänger war beladen mit Rundholz. Doch trotz der Schneeketten verlor der 61-jährige Lenker in einer Rechtskurve den Halt. Fahrzeug samt Anhänger rutschten in den Abgrund. Nach 20 Metern entkoppelte sich der Anhänger.

Stürzte 50 Meter ab
Lenker samt Fahrzeug stürzten weitere 30 Meter ab in den Graben. Dabei wurde der 61-Jährige durch die Fahrzeugkabine geschleudert und eingeklemmt. So konnte er auch nicht den Notruf absetzen und war über Stunden auf sich alleine gestellt. 

Mit Nachtwinde von Rettungshubschrauber geborgen
Ein Bekannter begann schließlich nach dem Mann zu suchen, da er ihn nicht telefonisch erreichen konnte. Verletzt fand er ihn an der Unfallstelle, setzte Notruf ab und leistete instant Erste Hilfe. Die Rettungskräfte konnten schließlich den Lenker aus der Fahrkabine holen. Weiters wurde er „an der Unfallstelle von der Crew der ARA Flugrettung, der Crew des RK 1 sowie des Rettungsdienstes Greifenburg erstversorgt“, so die Landespolizeidirektion. Mittels Nachtwinde befreiten sie schlussendlich den Verunfallten mit dem Rettungshubschrauber RK. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Sattelzugfahrzeug und am Anhänger entstand ein Totalschaden.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

„Es ist die Hölle“
Iran-Aktivistin fleht Europa an: „Wacht auf!“
E-Autos am Vormarsch
Hanke: „Sind wir nächsten Generationen schuldig“
Greenpeace im Talk
Asbest-Funde: Wie groß ist die Gefahr?
Haben Mängel, die bereits im Sommer aufgedeckt wurden, nun zur Katastrophe geführt?
Fabrik „geschmolzen“
Explosion in Griechenland: Fünf Frauen getötet
Thailand kennt kein Pardon: Die Diebe wurden per Foto der Öffentlichkeit präsentiert.
Thailand greift durch
Österreicher stahl Flip-Flops und ist nun in Haft
Newsletter
Top-3

Gelesen

Niederösterreich
Rote Schlappe: Die letzte Hochburg der SPÖ ist weg
236.742 mal gelesen
Salzburg
Frostiges Klima im Bad lässt Gäste frieren
144.537 mal gelesen
Im Auqa Salza soll es viel zu kalt sein.
Ski Alpin
Kristoffersen: „Kann leider nichts mehr sagen“
137.575 mal gelesen
Henrik Kristoffersen spielte im ORF-Interview auf den Konflik mit Markus Waldner an.
Mehr Kärnten
Stunden eingeklemmt
Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab
Krone Plus Logo
Kärnten Inoffiziell
Freiheitliche toben wegen „neuem“ Landes-Logo
Krone Plus Logo
Kaltenegger & Austria:
„Ziehe einem Nackerten nicht Geld aus der Tasche!“
Jetzt kommt´s dick
Weiter keine Gage! Prüfer Kraßnig klagt die Stadt
Krone Plus Logo
War auch bei Leeds
Ex-Milan-Kicker wechselt in die Kärntner Liga
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf