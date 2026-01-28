Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab

Ein 61-Jähriger war am Dienstag gegen 17.45 Uhr mit einem Sattelzugfahrzeug samt Anhänger auf einer Forststraße im Knappengraben in Lind im Drautal in Kärnten unterwegs. Trotz Schneeketten rutschte das Fahrzeug ab und stürzte 50 Meter in die Tiefe.
Sowohl an dem Sattelzugfahrzeug als auch am Anhänger waren Schneeketten angebracht. Der Anhänger war beladen mit Rundholz. Doch trotz der Schneeketten verlor der 61-jährige Lenker in einer Rechtskurve den Halt. Fahrzeug samt Anhänger rutschten in den Abgrund. Nach 20 Metern entkoppelte sich der Anhänger.
Stürzte 50 Meter ab
Lenker samt Fahrzeug stürzten weitere 30 Meter ab in den Graben. Dabei wurde der 61-Jährige durch die Fahrzeugkabine geschleudert und eingeklemmt. So konnte er auch nicht den Notruf absetzen und war über Stunden auf sich alleine gestellt.
Mit Nachtwinde von Rettungshubschrauber geborgen
Ein Bekannter begann schließlich nach dem Mann zu suchen, da er ihn nicht telefonisch erreichen konnte. Verletzt fand er ihn an der Unfallstelle, setzte Notruf ab und leistete instant Erste Hilfe. Die Rettungskräfte konnten schließlich den Lenker aus der Fahrkabine holen. Weiters wurde er „an der Unfallstelle von der Crew der ARA Flugrettung, der Crew des RK 1 sowie des Rettungsdienstes Greifenburg erstversorgt“, so die Landespolizeidirektion. Mittels Nachtwinde befreiten sie schlussendlich den Verunfallten mit dem Rettungshubschrauber RK. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Sattelzugfahrzeug und am Anhänger entstand ein Totalschaden.
