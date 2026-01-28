Lenker stürzte mit Holztransporter 50 Meter ab

Mit Nachtwinde von Rettungshubschrauber geborgen

Ein Bekannter begann schließlich nach dem Mann zu suchen, da er ihn nicht telefonisch erreichen konnte. Verletzt fand er ihn an der Unfallstelle, setzte Notruf ab und leistete instant Erste Hilfe. Die Rettungskräfte konnten schließlich den Lenker aus der Fahrkabine holen. Weiters wurde er „an der Unfallstelle von der Crew der ARA Flugrettung, der Crew des RK 1 sowie des Rettungsdienstes Greifenburg erstversorgt“, so die Landespolizeidirektion. Mittels Nachtwinde befreiten sie schlussendlich den Verunfallten mit dem Rettungshubschrauber RK. Er wurde ins Klinikum Klagenfurt gebracht. Am Sattelzugfahrzeug und am Anhänger entstand ein Totalschaden.