Waffe ignoriert

Diebe hatten es nur auf Bargeld abgesehen

Burgenland
09.12.2025 16:00
Die Polizei ermittelt nach den Auto-Aufbrüchen in Oberwart.
Die Polizei ermittelt nach den Auto-Aufbrüchen in Oberwart.(Bild: Christian Schulter)

In Oberwart (Burgenland) schlugen Unbekannte zwei Autoscheiben ein und stahlen Geld aus einer Handtasche. Waren hier Profis am Werk?

0 Kommentare

Ein Samstagabend, der eigentlich gemütlich hätte ausklingen sollen, endete für zwei Autobesitzer mit einer bösen Überraschung. Unbekannte Täter haben vor einem Lokal zwei Pkws aufgebrochen.

Kleineren Geldbetrag gestohlen
Mit brachialer Gewalt schlugen sie die Seitenscheiben ein und durchwühlten die Innenräume. Dabei gingen die Einbrecher äußerst zielgerichtet vor. Sie suchten offenkundig ausschließlich nach Bargeld. In einem der Fahrzeuge wurden sie schließlich fündig und entwendeten einen kleineren Geldbetrag aus einer Handtasche. Detail am Rande: In einem Auto lag gut sichtbar die Waffe eines Sportschützen – doch die Täter ignorierten sie völlig.

Ermittlungen laufen
„Die hatten es ganz klar nur auf Bares abgesehen“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Aufgrund der professionell wirkenden Vorgehensweise wird vermutet, dass hinter der Tat eine organisierte Diebesbande steckt. Die Geschädigten entdeckten den Aufbruch erst Stunden später. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Polizei ermittelt.

