Diebe hatten es nur auf Bargeld abgesehen

Kleineren Geldbetrag gestohlen

Mit brachialer Gewalt schlugen sie die Seitenscheiben ein und durchwühlten die Innenräume. Dabei gingen die Einbrecher äußerst zielgerichtet vor. Sie suchten offenkundig ausschließlich nach Bargeld. In einem der Fahrzeuge wurden sie schließlich fündig und entwendeten einen kleineren Geldbetrag aus einer Handtasche. Detail am Rande: In einem Auto lag gut sichtbar die Waffe eines Sportschützen – doch die Täter ignorierten sie völlig.