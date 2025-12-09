Diebe hatten es nur auf Bargeld abgesehen

In Oberwart (Burgenland) schlugen Unbekannte zwei Autoscheiben ein und stahlen Geld aus einer Handtasche. Waren hier Profis am Werk?
Ein Samstagabend, der eigentlich gemütlich hätte ausklingen sollen, endete für zwei Autobesitzer mit einer bösen Überraschung. Unbekannte Täter haben vor einem Lokal zwei Pkws aufgebrochen.
Kleineren Geldbetrag gestohlen
Mit brachialer Gewalt schlugen sie die Seitenscheiben ein und durchwühlten die Innenräume. Dabei gingen die Einbrecher äußerst zielgerichtet vor. Sie suchten offenkundig ausschließlich nach Bargeld. In einem der Fahrzeuge wurden sie schließlich fündig und entwendeten einen kleineren Geldbetrag aus einer Handtasche. Detail am Rande: In einem Auto lag gut sichtbar die Waffe eines Sportschützen – doch die Täter ignorierten sie völlig.
Ermittlungen laufen
„Die hatten es ganz klar nur auf Bares abgesehen“, heißt es aus Ermittlerkreisen. Aufgrund der professionell wirkenden Vorgehensweise wird vermutet, dass hinter der Tat eine organisierte Diebesbande steckt. Die Geschädigten entdeckten den Aufbruch erst Stunden später. Von den Tätern fehlte zu diesem Zeitpunkt bereits jede Spur. Die Polizei ermittelt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.