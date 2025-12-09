Sturm kommt auch nach Derbysieg nicht zur Ruhe

Sturm kommt nicht zur Ruhe! Nach dem 2:1-Sieg im Grazer Derby ließ Trainer Jürgen Säumel Dampf ab, kritisierte auch Sportchef Michael Parensen. Der Machtkampf beim Meister eskaliert, Präsident Christian Jauk versucht zwischen den beiden Protagonisten zu schlichten. Doch die Gräben könnten schon zu tief sein.