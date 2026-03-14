Große Projekte des Landes auf der Zielgeraden

In den kommenden Wochen stehen im Land einige Eröffnungsfeiern auf dem Programm. Die Umsetzung zahlreicher Projekte wird damit abgeschlossen: So gehen im April sechs neue Pflegestützpunkte in Minihof-Liebau, Müllendorf, Kobersdorf, Deutsch Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten in Betrieb. Beratung, Organisation und Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Familien werden dort gebündelt. Ebenfalls noch im April soll das Haus der Volksgruppen in Oberwart fertiggestellt sein. Letzte bauliche Maßnahmen werden derzeit durchgeführt. Dem Einzug der Volksgruppenvertreter im Mai steht damit nichts im Wege.