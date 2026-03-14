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Große Projekte des Landes auf der Zielgeraden

Burgenland
14.03.2026 19:00
Die Pflegestützpunkte bündeln Beratung, Organisation und Unterstützung
Die Pflegestützpunkte bündeln Beratung, Organisation und Unterstützung(Bild: Copyright 2024 Landesimmobilien Burgenland GmbH)
Porträt von Burgenland-Krone
Von Burgenland-Krone

Das Kulturzentrum Güssing, sechs neue Pflegestützpunkte, das Haus der Volksgruppen, oder der Campus Pinkafeld gehen schon bald in Betrieb.

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In den kommenden Wochen stehen im Land einige Eröffnungsfeiern auf dem Programm. Die Umsetzung zahlreicher Projekte wird damit abgeschlossen: So gehen im April sechs neue Pflegestützpunkte in Minihof-Liebau, Müllendorf, Kobersdorf, Deutsch Jahrndorf, Grafenschachen und Unterkohlstätten in Betrieb. Beratung, Organisation und Unterstützung für Pflegebedürftige und ihre Familien werden dort gebündelt. Ebenfalls noch im April soll das Haus der Volksgruppen in Oberwart fertiggestellt sein. Letzte bauliche Maßnahmen werden derzeit durchgeführt. Dem Einzug der Volksgruppenvertreter im Mai steht damit nichts im Wege.

So soll das Haus der Volksgruppen in Oberwart aussehen.
So soll das Haus der Volksgruppen in Oberwart aussehen.(Bild: ARGE Generalplanung)

„Vorhang auf“ heiß es außerdem für das Frank Hoffmann-Kulturzentrum in Güssing. Das sanierte Haus öffnet in den kommenden Wochen nach grundlegender Modernisierung und Erweiterung um eine Freiluftarena wieder seine Türen. Die Arbeiten befinden sich in der finalen Phase. Planmäßig unterwegs ist man außerdem beim am Hochschul-Campus in Pinkafeld. Bis zum Sommer soll das Gebäude fertiggestellt sein.

Das Kulturzentrum Güssing wurde grundlegend modernisiert.
Das Kulturzentrum Güssing wurde grundlegend modernisiert.(Bild: LIB)

„Wir investieren dort, wo die Menschen wirklich etwas davon haben“, betont Landeshauptmann Hans Peter Doskozil (SPÖ). Politik müsse im Alltag der Menschen ankommen. Diese Projekte seien ein Beleg dafür. Schritt für Schritt sehe man im Burgenland, wie für die Bevölkerung gearbeitet werde. „Unser Anspruch ist Umsetzung statt Ankündigung“, erklärt Doskozil.

Bauarbeiten für den Hochschul-Campus in Pinkafeld.
Bauarbeiten für den Hochschul-Campus in Pinkafeld.(Bild: Landesholding)

ME/CFS-Anlaufstelle und Herzchirurgie kommen
Ebenfalls noch im April werden weitere Details zur ME/CFS-Anlaufstelle präsentiert. Die Multisystemerkrankung hat viele Gesichter: von heftigen Muskel- und Gliederschmerzen über extreme Lärm- und Lichtempfindlichkeit bis zu Wortfindungsstörungen. Letzte Einzelheiten zum Konzept für eine Pilotgruppe werden derzeit geklärt.

Auch die Vorbereitungen für die neue Abteilung für Herzchirurgie an der Klinik Oberwart schreiten planmäßig voran. Der Start werde wie vorgesehen erfolgen, kündigt der Landeshauptmann an: „Uns geht es um eine sichere Gesundheitsversorgung der Burgenländer.“ Es sei nicht hinnehmbar, dass durch die Gastpatiententhematik Wartezeiten entstehen, die für die Patienten zum Risiko werden, betont Doskozil.

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