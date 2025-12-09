Momfluencerin setzte Kaninchen ihrer Kinder aus

Auf Instagram und TikTok teilt die Deutsche Alicia Vosgrau ihr „perfektes“ Leben mit ihrem Mann und ihren drei Kindern. Doch augenscheinlich läuft zu Hause doch nicht alles so harmonisch, wie es online scheint; mit den Haustieren ihrer Kleinen war die Mami-Influencerin wohl überfordert.
Die norddeutsche Influencerin Alicia V. teilt in den sozialen Medien ihr ganzes Leben – vor allem mit Inhalten über ihre Kinder unterhält die Mutter ihre Follower. Über die neueste Aktion der 27-Jährigen sind ihre Fans so gar nicht begeistert; Eiskalt setzten sie und ihr Mann – ebenfalls Influencer – die vier Kaninchen ihrer Kinder einfach im Wald aus.
Ein Tier starb
Offenbar wussten sich die Eltern mit den Haustieren nicht mehr zu helfen, wie die „Bild“ schreibt. Berichten zufolge wurden die Tiere in einem Wald bei Norderstedt nördlich von Hamburg gefunden, eines der Tiere sei von einem frei laufenden Hund gehetzt worden. Drei Kaninchen seien in ein nahe gelegenes Tierheim gebracht worden, eines der Tiere starb sogar.
„War eine dumme Aktion“
Die Mitarbeiter des Tierheims kamen durch einen Tipp auf die Influencerin. Die Kaninchen sind vielen ihrer Follower von den Social-Media-Kanälen der Momfluencerin bekannt, weil sie regelmäßig darüber berichtete. In einem mittlerweile gelöschten Posting entschuldigte sich Alicia V. für die Aktion und meinte, sie und ihr Mann dachten, den Kaninchen würde es in der Natur besser gehen.
Shitstorm auf Social Media
Follower der 27-Jährigen sind fassungslos, online tobt ein Shitstorm gegen sie. In den Kommentaren der Influencerin findet man neben hasserfüllten Kommentaren auch eine Online-Petition, die ein Tierhalteverbot für die Frau erwirken wollen – die Familie hält zwei Hunde. Welche Folgen die herzlose Aktion haben wird, steht noch nicht fest. Laut der Polizei wurde die Angelegenheit ans Ordnungsamt übergeben, das über ein mögliches Bußgeld entscheiden muss.
