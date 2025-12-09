Momfluencerin setzte Kaninchen ihrer Kinder aus

Shitstorm auf Social Media

Follower der 27-Jährigen sind fassungslos, online tobt ein Shitstorm gegen sie. In den Kommentaren der Influencerin findet man neben hasserfüllten Kommentaren auch eine Online-Petition, die ein Tierhalteverbot für die Frau erwirken wollen – die Familie hält zwei Hunde. Welche Folgen die herzlose Aktion haben wird, steht noch nicht fest. Laut der Polizei wurde die Angelegenheit ans Ordnungsamt übergeben, das über ein mögliches Bußgeld entscheiden muss.