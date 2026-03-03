Wann haben Sie zuletzt KI genutzt, Herr Wrabetz?

Was sind die Aufgaben?

Der neue Mitarbeiter, das ist der ehemalige ORF-General Alexander Wrabetz, der sich schon seit längerer Zeit sehr wohl fühlt im Machtzentrum Rathaus. Sein Job laut Ludwig: „Er ist der neue Bevollmächtigte der Stadt Wien für den Medienstandort Wien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.“ Seine Aufgabe beschreibt der Stadtchef so: „Er wird koordinierend tätig sein zwischen den verschiedenen Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, also der Stadt Wien, den Bundesministerien, den Medienhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen und er wird auch den internationalen Blick wahren.“ Demnach reicht sein Portfolio von Richtlinien-Empfehlungen, Maßnahmen zur Deepfake- & KI-Kontrolle sowie Entwicklung bis hin zu Ausbildungsmöglichkeiten für Journalisten.