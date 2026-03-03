Wann haben Sie zuletzt KI genutzt, Herr Wrabetz?

Die Stadt Wien hat einen neuen Berater. Ex-ORF-General Alexander Wrabetz ist für Ludwig im Einsatz. Neuer Job im Kampf gegen Fake-News.
In einem Raum voller Journalisten weiß Wiens Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) welche Fragen mit der Präsentation eines neuen Beraterpostens einhergehen – und deswegen erklärt er schon im zweiten Satz zu seinem neuen Mitarbeiter: „Ich freue mich, dass du diese Funktion wahrnehmen wirst, und zwar ehrenamtlich.“
Was sind die Aufgaben?
Der neue Mitarbeiter, das ist der ehemalige ORF-General Alexander Wrabetz, der sich schon seit längerer Zeit sehr wohl fühlt im Machtzentrum Rathaus. Sein Job laut Ludwig: „Er ist der neue Bevollmächtigte der Stadt Wien für den Medienstandort Wien im Zusammenhang mit künstlicher Intelligenz.“ Seine Aufgabe beschreibt der Stadtchef so: „Er wird koordinierend tätig sein zwischen den verschiedenen Einrichtungen im Bereich der öffentlichen Verwaltung, also der Stadt Wien, den Bundesministerien, den Medienhäusern, wissenschaftlichen Einrichtungen und er wird auch den internationalen Blick wahren.“ Demnach reicht sein Portfolio von Richtlinien-Empfehlungen, Maßnahmen zur Deepfake- & KI-Kontrolle sowie Entwicklung bis hin zu Ausbildungsmöglichkeiten für Journalisten.
„Mir als Wiener Bürgermeister ist wichtig, dass wir den Medienstandort Wien auch als einen Teil des gesamten Wirtschaftsstandortes Wien sehen“, erklärt Ludwig. Qualitätsjournalismus sei einer demokratischen Gesellschaft wichtig, weitere sechs Millionen Euro werden in den kommenden Jahren in die Hand genommen.
Die „Krone“ fragte alle Beteiligten der Präsentation: Wie nutzen Sie persönlich die KI und wann zuletzt?
Ludwig: „Ich persönlich gar nicht.“
Medien-Stadträtin Barbara Novak: „Täglich mehrmals. Immer dann, wenn ich in die Suchmaschine reingehe, weil die erste Antwort immer eine von der KI zusammengefasste ist.“
Wrabetz: „Vor zwei Stunden.“ Recherchen zu den Zahlen seiner Rede. Und weiter: „Ich hoffe, sie stimmen alle. Nein, sie stimmen schon. Die habe ich gecheckt.“ Ein guter AnfangMichael Pommer
Die Stadt Wien hat einen neuen Berater. Ex-ORF-General Alexander Wrabetz ist für Ludwig im Einsatz.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.