Neue US-Strategie

Keine „direkte Bedrohung“ mehr: Kreml lobt Trump

Außenpolitik
07.12.2025 08:37
Die USA unter Trump und Putins Russland nähern sich einander immer mehr an.
Die USA unter Trump und Putins Russland nähern sich einander immer mehr an.(Bild: AP/Julia Demaree Nikhinson)

Mit ihrer neuen Sicherheitsstrategie stellen die USA ihre außenpolitischen Weichen um: Kritik ernten die Amerikaner dafür aus Europa, Russland hingegen lobt die geänderte Ausrichtung als großen Fortschritt für die gegenseitigen Beziehungen.

0 Kommentare

„Die Änderung der nationalen Sicherheitsstrategie der USA durch die Regierung von Präsident Donald Trump, in der Russland nicht mehr als direkte Bedrohung erwähnt wird, ist ein positiver Schritt“, sagte Kreml-Sprecher Dmitri Peskow. Die Botschaft der Trump-Regierung für die russisch-amerikanischen Beziehungen unterscheide sich von den Ansätzen früherer Regierungen. Der Kreml werde die aktualisierte US-Strategie genau prüfen.

„Strategische Stabilität“ mit Russland
Vor wenigen Tagen hatte das Weiße Haus seine neue Sicherheitsstrategie veröffentlicht. Obwohl die US-Regierung in dem Dokument ein Ende des Kriegs in der Ukraine als zentrales Interesse bezeichnet, finden sich kaum kritische Worte für Russland. Ein Ende der Feindseligkeiten sei notwendig, „um die europäischen Volkswirtschaften zu stabilisieren und eine unbeabsichtigte Eskalation oder Ausweitung des Kriegs zu verhindern“. Mit Russland müsse eine „strategische Stabilität“ hergestellt werden.

Lesen Sie auch:
Die US-Regierung (im Bild das Weiße Haus) wirft Europa vor, Meinungsfreiheit und die politische ...
Sicherheitsstrategie
Weißes Haus: Europa „unterdrückt“ Opposition
05.12.2025

Kritik an Europa regt auf
Demgegenüber beklagen die USA in der Strategie einen Verlust der Demokratie und Meinungsfreiheit in Europa und fordern eine Kurskorrektur. Zu Europas Problemen zählen nach Ansicht der US-Regierung unter anderem die Einwanderungspolitik, die „Zensur der freien Meinungsäußerung und die Unterdrückung der politischen Opposition, abstürzende Geburtenraten sowie der Verlust nationaler Identitäten und des Selbstvertrauens“. Aus europäischen Staaten kam an der neuen Strategie umgehend scharfe Kritik.

