Dubai: OnlyFans-Model als Sex-Sklavin missbraucht

Frau lag blutüberströmt am Straßenrand

Als sie einen geplanten Flug nach Thailand verpasst hatte, informierten Familie und Freunde die Polizei. Schließlich wurde die junge Frau in einem schrecklichen Zustand aufgefunden – sie lag blutüberströmt, mit mehreren gebrochenen Knochen am Straßenrand. „Sie wurde drei Operationen unterzogen. Und sie kann nicht sprechen“, so ihre Mutter Anna Kowaltschuk zum Zustand des Models. Später musste sie sogar noch ein viertes Mal operiert werden.