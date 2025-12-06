Aus Held wurde Buhmann! VSV-Goalie beschimpft

Villachs Goalie Joe Cannata kann einem nur leid tun. Weil sein eigentlicher Backup Rene Swette (ist demnächst zurück) mit Leistenproblemen seit Oktober ausgefallen ist, musste der Amerikaner ganze 14 Spiele in Folge starten. Mit 1301 Minuten hat er (nach Innsbrucks Matt Vernon mit 1360) die zweitmeisten aller Tormänner absolviert, bekam lange keine Pause.