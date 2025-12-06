Vorteilswelt
Beim Spiel in Laibach

Aus Held wurde Buhmann! VSV-Goalie beschimpft

Kärnten
06.12.2025 18:27
VSV-Goalie Joe Cannata wurde von einer kleinen Fangruppe beschimpft.
VSV-Goalie Joe Cannata wurde von einer kleinen Fangruppe beschimpft.(Bild: Bernd Stefan)

Ein gebrauchter Abend für Eishockey-Klub VSV beim Gastspiel in Laibach! Dort gab‘s neben einer 3:6-Niederlage auch noch Wirbel wegen der eigenen Fans – eine kleine Gruppe beschimpfte Goalie Joe Cannata beim Abgang in die zweite Pause. „Dabei war er an keinem Gegentor alleine schuld“, ärgert sich Villachs Geschäftsführer Martin Winkler.

Villachs Goalie Joe Cannata kann einem nur leid tun. Weil sein eigentlicher Backup Rene Swette (ist demnächst zurück) mit Leistenproblemen seit Oktober ausgefallen ist, musste der Amerikaner ganze 14 Spiele in Folge starten. Mit 1301 Minuten hat er (nach Innsbrucks Matt Vernon mit 1360) die zweitmeisten aller Tormänner absolviert, bekam lange keine Pause.

Porträt von Marcel Santner
Marcel Santner
Ähnliche Themen
Villach
VSV

