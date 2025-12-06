Rosentaler Brüderpaar sorgt mit Musik für Stimmung

„In dieser Formation gibt es uns erst seit wenigen Jahren“, erzählt Simon mit viel Begeisterung. Der Weg zum Gesang hat für die zwei Rosentaler schon sehr früh begonnen: „Das Singen ist uns quasi in die Wiege gelegt worden“, bringt es Simon auf den Punkt. Solange er sich erinnern kann, singt er. Seine Eltern haben ihm auch erzählt, dass er sich mit zwei Jahren schon für den Gesang begeisterte – die Mutter der Bošte Brothers integrierte das Singen täglich spielerisch im Alltag, sang selbst viel.