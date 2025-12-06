Rosentaler Brüderpaar sorgt mit Musik für Stimmung

Sie singen seit jeher – aber auf der großen Bühne treten die Brüder Niko und Simon Boštjančič erst seit einem traurigen Anlass auf.
Standing Ovations als wohl allerschönsten Lohn gab es für das Gesangsduo Bošte Brothers, das beim großen Heimkonzert der internationalen Senkrechtstarterin Charlien in Feistritz im Rosental auf der großen Bühne stand. Hinter dem musikalischen Gespann verbirgt sich das Brüderpaar Simon (28) und Niko Boštjančič (30) aus der zweisprachigen Gemeinde Ludmannsdorf.
„In dieser Formation gibt es uns erst seit wenigen Jahren“, erzählt Simon mit viel Begeisterung. Der Weg zum Gesang hat für die zwei Rosentaler schon sehr früh begonnen: „Das Singen ist uns quasi in die Wiege gelegt worden“, bringt es Simon auf den Punkt. Solange er sich erinnern kann, singt er. Seine Eltern haben ihm auch erzählt, dass er sich mit zwei Jahren schon für den Gesang begeisterte – die Mutter der Bošte Brothers integrierte das Singen täglich spielerisch im Alltag, sang selbst viel.
„Singen war immer Teil unseres Alltags“
Auch das gemeinschaftliche Singen bei größeren Verwandtschaftstreffen wird in der Familie Boštjančič schon seit Jahrzehnten ganz groß gehalten. „Wir haben schon als Kinder beim slowenischen Kulturverein Bilka mitgewirkt, wo uns Chorleiter Joško Boštjančič unter seine Fittiche genommen und uns die Liebe zum Gesang vermittelt hat“, ergänzt Simon.
Zunächst Kinder-, dann Jugendchor, in weiterer Folge gemischter und dann Männerchor – das waren die Stationen der musikalischen Entwicklung der Bošte Brothers bei Bilka. Die Zugehörigkeit zu diesem größten und mittlerweile 113 Jahre alten Kulturverein ist „nach wie vor fester Bestandteil unserer Identität“, betont er stolz.
Dass die beiden heute sich als eigenständige Formation präsentieren, dem ging ein längerer Prozess voran. Der Auslöser war ein privater, ein trauriger Anlass: Der Tod ihrer Großeltern veranlasste die Brüder, als Verabschiedung und großes Dankeschön an die Verstorbenen das Begräbnis mit passenden Liedern zu gestalten.
Erster Auftritt: Trauriger Anlass mit großen Folgen
„Das Echo war sehr groß. Man bat uns aber nicht nur zu solchen Anlässen zu singen, sondern wir durften auch einige Familienfeiern mit unserer Musik und unserem Gesang verschönern“, erinnert sich Simon. Zugute kam dem Duo auch, dass sich Simon schon mit zehn Jahren intensiv dem Gitarrenunterricht widmete und den Gesang mit seinen Melodien perfekt ergänzte.
Der große Durchbruch gelang dann bei zwei Konzerten in der Aula der Volksschule Ludmannsdorf. Das breite Repertoire der Bošte Brothers erstreckt sich von Liedern in der slowenischen Muttersprache über Austro-Pop und Rock, aber auch Schlager bis hin zu Jazz – und deckt somit fast alle Musikwünsche ab.
Eines fehlt dem Brüderpaar aber noch: Ein großes Ziel ist es, das eigene musikalische Engagement zu verstärken und bald Lieder und Texte aus eigener Feder präsentieren zu können.
Dankbar sind die beiden ihren Eltern: Nur durch ihre große Unterstützung „konnten und können wir diese Leidenschaft so richtig ausleben“. Vor allem die in sozialen und kirchlichen Belangen sehr engagierte Mutter Ani stärkt ihre Söhne in vielen Bereichen – und trägt damit einen wesentlichen Anteil am Weg der Bošte Brothers auf die große Bühne.
