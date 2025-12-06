Orte und Spielzeit: ÖFB-Team kennt WM-Spielplan

Nun ist es fix: Österreich kennt den genauen Spielplan bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko! Das ÖFB-Team bestreitet die drei Gruppenspiele in drei verschiedenen Stadien.
Österreich trifft in Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien – das steht bereits seit Freitagabend fest.
Fix ist, dass die erste WM-Partie des ÖFB-Teams nach 28-jähriger Pause am 17. Juni gegen Jordanien steigt. Mit Santa Clara (San Francisco) wurde nun auch der Spielort fixiert. Anpfiff ist dabei 6 Uhr MEZ.
Weiter geht es am 22. Juni in Dallas gegen Argentinien (19 Uhr MEZ) und am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien (4 Uhr MEZ). Die FIFA hat den genauen Spielplan am Samstag bei einer Show in Washington bekannt gegeben.
Suche nach Quartier
In den kommenden Tagen will eine hochrangig besetzte ÖFB-Delegation vor Ort ein geeignetes Quartier finden.
