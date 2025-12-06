Vorteilswelt
Nun ist es fix

Orte und Spielzeit: ÖFB-Team kennt WM-Spielplan

Fußball International
06.12.2025 18:42
Ralf Rangnick
Ralf Rangnick(Bild: Sepp Pail)

Nun ist es fix: Österreich kennt den genauen Spielplan bei der Fußball-WM 2026 in den USA, Kanada und Mexiko! Das ÖFB-Team bestreitet die drei Gruppenspiele in drei verschiedenen Stadien. 

Österreich trifft in Gruppe J auf Weltmeister Argentinien, Algerien und Jordanien – das steht bereits seit Freitagabend fest.

Fix ist, dass die erste WM-Partie des ÖFB-Teams nach 28-jähriger Pause am 17. Juni gegen Jordanien steigt. Mit Santa Clara (San Francisco) wurde nun auch der Spielort fixiert. Anpfiff ist dabei 6 Uhr MEZ.  

Die Gruppen im Überblick
Die Gruppen im Überblick(Bild: AP/Chris Carlson)

Weiter geht es am 22. Juni in Dallas gegen Argentinien (19 Uhr MEZ) und am 28. Juni in Kansas City gegen Algerien (4 Uhr MEZ). Die FIFA hat den genauen Spielplan am Samstag bei einer Show in Washington bekannt gegeben.

Lesen Sie auch:
Argentinien und Co.
ÖFB-Hit nicht im ORF: So sehen Sie die WM-Partien
06.12.2025
So geht es weiter
Testspiel-Gegner vor WM: ÖFB nennt erste Details
06.12.2025
Das wäre ein WM-Hammer
ÖFB-Gegner im Fokus! Kommt es zum Giganten-Duell?
06.12.2025

Suche nach Quartier
In den kommenden Tagen will eine hochrangig besetzte ÖFB-Delegation vor Ort ein geeignetes Quartier finden.

Porträt von krone Sport
krone Sport
Ähnliche Themen
ÖsterreichUSAMexikoKanadaArgentinienAlgerienJordanien
ÖFB
Gruppenspiel
Loading
