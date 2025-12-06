Als sich im Burgenland noch die Windmühlen drehten

Das fehlende Fließwasser im Süden des Bezirkes Neusiedl am See, am Heideboden, im Seewinkel und Hánsag führte dazu, dass die Bewohner zum Mahlen des Getreides anstatt auf Wassermühlen auf die Kraft des ganzjährig vorhandenen Windes angewiesen waren. So ist die Häufigkeit starker Winde, die für die Region charakteristisch sind, am Ostufer des Neusiedler Sees doppelt bis dreimal so hoch wie am Westufer. Das Landschaftsbild wurde somit auch von den Windmühlen geprägt, die sich beinahe in allen Orten befanden.