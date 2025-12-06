Vorteilswelt
Umfrage am Adventmarkt

Arbeitslose: „Kein Sparen im Sozialbereich!“

Wien
06.12.2025 19:00
Helen W. (24) und Alejandra G. (31) wünschen sich, dass weniger im Sozialbereich eingespart ...
Helen W. (24) und Alejandra G. (31) wünschen sich, dass weniger im Sozialbereich eingespart wird.(Bild: Mario Urbantschitsch)

Dass das Vertrauen der Wiener in die Politik schwindet, zeigen Studien immer wieder. Teuerung und leere Versprechen sind Gründe dafür. Die Wunschliste der Bevölkerung ist dementsprechend lang, wie eine Umfrage der „Krone“ in der Wiener City zeigt.

0 Kommentare

Zwischen Rathaus und Parlament war der gemeinsame Tenor: Bitte, mehr an die Menschen denken. Zu starr halte man sich an das Parteiprogramm, so die Kritik von Gudrun K. (49). Ein weiterer Wunsch: mehr Nächstenliebe, auch in der Politik.

Porträt von Lisa Schinagl
Lisa Schinagl
Wien
