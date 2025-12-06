Arbeitslose: „Kein Sparen im Sozialbereich!“

LIVE: Baumgartner trifft, RB Leipzig im Torrausch
Dass das Vertrauen der Wiener in die Politik schwindet, zeigen Studien immer wieder. Teuerung und leere Versprechen sind Gründe dafür. Die Wunschliste der Bevölkerung ist dementsprechend lang, wie eine Umfrage der „Krone“ in der Wiener City zeigt.
Zwischen Rathaus und Parlament war der gemeinsame Tenor: Bitte, mehr an die Menschen denken. Zu starr halte man sich an das Parteiprogramm, so die Kritik von Gudrun K. (49). Ein weiterer Wunsch: mehr Nächstenliebe, auch in der Politik.
