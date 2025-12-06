Angreifer schossen wahllos auf Menschen: 12 Tote

Unter den Todesopfern waren ein dreijähriges Kind, ein Zwölfjähriger und eine 16-Jährige. Die Polizei sei erst etwa eineinhalb Stunden nach dem Vorfall alarmiert worden, schilderte die Polizeisprecherin Athlenda Mathe. Das Motiv des Verbrechens war zunächst unklar, Festnahmen gab es nicht. Die Polizei fahndete nach den unbekannten Angreifern.