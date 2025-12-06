Vorteilswelt
Schrecken in Bar

Angreifer schossen wahllos auf Menschen: 12 Tote

Ausland
06.12.2025 18:38
Hier kam es zu der fürchterlichen Tat.
Hier kam es zu der fürchterlichen Tat.(Bild: AP/STR)

Bei einer bewaffneten Attacke auf eine illegale Bar in Südafrika sind zwölf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder und eine Jugendliche.

Drei bewaffnete Angreifer drangen in das illegale Lokal in einem Hostel in einem Vorort von Pretoria ein und schossen wahllos auf die Gäste – insgesamt wurden laut der Polizei 25 Menschen verletzt, zwölf davon tödlich.

Unter den Todesopfern waren ein dreijähriges Kind, ein Zwölfjähriger und eine 16-Jährige. Die Polizei sei erst etwa eineinhalb Stunden nach dem Vorfall alarmiert worden, schilderte die Polizeisprecherin Athlenda Mathe. Das Motiv des Verbrechens war zunächst unklar, Festnahmen gab es nicht. Die Polizei fahndete nach den unbekannten Angreifern.

Ein Mann versucht am Tatort, das Unfassbare zu verarbeiten.
Ein Mann versucht am Tatort, das Unfassbare zu verarbeiten.(Bild: AP/STR)

63 Opfer tödlicher Gewalt pro Tag
In Südafrika gibt es häufig Schießereien und Schusswaffenangriffe, Hintergrund sind häufig Bandenkriminalität und Alkohol. Viele Menschen in dem Land besitzen legal Waffen, zudem sind zahlreiche illegale Schusswaffen im Umlauf. Nach Polizeiangaben wurden in dem Land zwischen April und September im Schnitt 63 Menschen pro Tag getötet.

Lesen Sie auch:
Bei einem Busunglück in Südafrika sind mindestens 42 Menschen ums Leben gekommen.
Mehr als 40 Tote
Bus in Südafrika stürzte ab und überschlug sich
13.10.2025
Extreme Kältewelle
Schneestürme legen Teile Südafrikas lahm
11.06.2025

Illegale und nicht angemeldete Lokale stellten ein großes Problem dar, erklärte Polizeisprecherin Mathe dem Sender SABC. Dort ereigne sich ein großer Teil der Schießereien im Land. Immer wieder gerieten dabei auch Unschuldige ins Schussfeld.

