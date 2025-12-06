Schrecken in Bar
Angreifer schossen wahllos auf Menschen: 12 Tote
Bei einer bewaffneten Attacke auf eine illegale Bar in Südafrika sind zwölf Menschen getötet worden, darunter zwei Kinder und eine Jugendliche.
Drei bewaffnete Angreifer drangen in das illegale Lokal in einem Hostel in einem Vorort von Pretoria ein und schossen wahllos auf die Gäste – insgesamt wurden laut der Polizei 25 Menschen verletzt, zwölf davon tödlich.
Unter den Todesopfern waren ein dreijähriges Kind, ein Zwölfjähriger und eine 16-Jährige. Die Polizei sei erst etwa eineinhalb Stunden nach dem Vorfall alarmiert worden, schilderte die Polizeisprecherin Athlenda Mathe. Das Motiv des Verbrechens war zunächst unklar, Festnahmen gab es nicht. Die Polizei fahndete nach den unbekannten Angreifern.
63 Opfer tödlicher Gewalt pro Tag
In Südafrika gibt es häufig Schießereien und Schusswaffenangriffe, Hintergrund sind häufig Bandenkriminalität und Alkohol. Viele Menschen in dem Land besitzen legal Waffen, zudem sind zahlreiche illegale Schusswaffen im Umlauf. Nach Polizeiangaben wurden in dem Land zwischen April und September im Schnitt 63 Menschen pro Tag getötet.
Illegale und nicht angemeldete Lokale stellten ein großes Problem dar, erklärte Polizeisprecherin Mathe dem Sender SABC. Dort ereigne sich ein großer Teil der Schießereien im Land. Immer wieder gerieten dabei auch Unschuldige ins Schussfeld.
