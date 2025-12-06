Fulminanter Besucherrekord beim Charity-Punsch

Hunderte Kärntner stürmten in den Klagenfurter Südpark zum Charity-Punsch, um für die Aktion „Krone hilft“ zu spenden und in Not geratenen Kärntner Familien zu helfen.
Alle Hände voll zu tun hatten die Promis am Samstag im Südpark. „Wir machen das schon seit mittlerweile 17 Jahren. So einen großen Andrang gab es noch nie“, schildert Center-Manager Heinz Achatz, der sich über die vielen Besucher freute. Schlagerstar Nik P., SP-Politikerinnen Beate Prettner und Gaby Schauning, Marco Ventre, Otto Lobenwein, Dieter „Dietlinde“ Schwandter, Christian Zeichen und viele andere Stars und Promis aus Kärnten kamen mit dem Ausschenken von Punsch, Glühwein und Co. kaum nach.
Auch das Team von Marissa Schaschel vom gleichnamigen Bauernstand im Südpark hatte mit der Produktion von Brötchen und der Verköstigung der Besucher alle Hände voll zu tun. Göttliche Unterstützung gab es von Dompfarrer Peter Allmaier, der auch seit vielen Jahren ein treuer Begleiter des Charity-Punsches im Südpark ist.
Wir stellen uns mit dem Verein „Krone-Leser helfen“in den Dienst jener, die in schweren Lebenslagen Unterstützung benötigen:
Mit einer besonderen Überraschung wartete Kaiser-Frontman Charly Kaiser auf. Bei der Fanreise und bei der Kaiser-Audienz in Pörtschach sammelte die Schlagertruppe gemeinsam mit den Fans für den Verein „Krone-Leser helfen“ und unsere diesjährigen Spendenfälle (siehe Box links) stolze 3139 Euro. „Da wissen wir, dass das Geld an der richtigen Stelle ankommt“, sagt der leidenschaftliche Musiker, der seit Jahren ein großes Herz für hilfsbedürftige Kärntner beweist.
Aber auch die Südpark-Besucher zeigten sich spendabel. Denn neben Fotos mit den Stars und Promis war auch die Spendenbox von „Krone-Leser helfen“ heiß begehrt.Marcel Tratnik
