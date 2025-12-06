Fulminanter Besucherrekord beim Charity-Punsch

Alle Hände voll zu tun hatten die Promis am Samstag im Südpark. „Wir machen das schon seit mittlerweile 17 Jahren. So einen großen Andrang gab es noch nie“, schildert Center-Manager Heinz Achatz, der sich über die vielen Besucher freute. Schlagerstar Nik P., SP-Politikerinnen Beate Prettner und Gaby Schauning, Marco Ventre, Otto Lobenwein, Dieter „Dietlinde“ Schwandter, Christian Zeichen und viele andere Stars und Promis aus Kärnten kamen mit dem Ausschenken von Punsch, Glühwein und Co. kaum nach.