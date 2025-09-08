Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe

Ein Euro Körberlgeld pro Quadratmeter

Die Zahlen widerlegen zudem die Behauptung, dass vor allem – nicht von Vermietern beeinflussbare – Energiepreise die Wohnkosten in die Höhe treiben: Im Jahresvergleich haben sich die Betriebskosten um 2,8 Prozent erhöht. Das lässt sich mit der Inflation erklären. Die reinen Mieten sind aber um 5,3 Prozent gestiegen. Ein Langzeit-Vergleich zeigt: Innerhalb der letzten 20 Jahre haben sich Wiener Vermieter so zusätzlich zur Inflation einen Euro Körberlgeld geholt – pro Quadratmeter.