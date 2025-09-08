Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Neue Zahlen

Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe

Wien
08.09.2025 11:00
Die Zahlen zeigen: Gerade die steigenden Mietpreise blockieren den Ausweg ins Eigentum.
Die Zahlen zeigen: Gerade die steigenden Mietpreise blockieren den Ausweg ins Eigentum.(Bild: stock.adobe.com - Antonioguillem)

An teure Wohnungsmieten hat man sich schon gewöhnt. Dass sich aber die Preisspirale sogar immer schneller nach oben dreht, zeigen nun die neuesten Zahlen der Statistik Austria – inklusive Hinweisen auf die Tricks der Miethaie. 

0 Kommentare

Fast überall in Österreich ist schon die Schwelle von zehn Euro Miete pro Quadratmeter übersprungen, Wien ist dabei ein Brennpunkt. Das zeigen neue Zahlen der Statistik Austria zum Zeitraum zwischen April und Juni. Generaldirektorin Manuela Lenk unterstreicht dabei eigens, dass sich der Preisanstieg sogar beschleunigt statt sich zu verlangsamen: In keinem anderen Quartal seit einem Jahr haben die Preise so stark angezogen.

Dass Wien im statistischen Mittelfeld der Bundesländer liegt und eine durchschnittliche Mietwohnung in Salzburg, Tirol und Vorarlberg pro Monat um rund 100 Euro mehr kostet als hier, ist nur auf den ersten Blick eine gute Nachricht: Rund zwei Drittel geförderter Wohnbau drücken den Mittelwert. Die Rechnung bezahlen Menschen in privat vermieteten Wohnungen, im wahrsten Sinn des Wortes.

Zitat Icon

Der Preisanstieg bei den Mieten zwischen April und Juni ist der stärkste innerhalb eines Quartals seit einem Jahr. Die Mieten sind inzwischen um 5,3 Prozent höher als noch vor einem Jahr.

Manuela Lenk, Statistik Austria

Bild: Weinwurm

Ein Euro Körberlgeld pro Quadratmeter
Die Zahlen widerlegen zudem die Behauptung, dass vor allem – nicht von Vermietern beeinflussbare – Energiepreise die Wohnkosten in die Höhe treiben: Im Jahresvergleich haben sich die Betriebskosten um 2,8 Prozent erhöht. Das lässt sich mit der Inflation erklären. Die reinen Mieten sind aber um 5,3 Prozent gestiegen. Ein Langzeit-Vergleich zeigt: Innerhalb der letzten 20 Jahre haben sich Wiener Vermieter so zusätzlich zur Inflation einen Euro Körberlgeld geholt – pro Quadratmeter.

Bei befristeten Verträgen, so zeigt ein genauer Blick, bedienen sich Vermieter noch großzügiger: Die Betriebskosten von zwei statistisch völlig identen Wohnungen unterscheiden sich um 40 Cent pro Quadratmeter, je nachdem, ob der Vertrag befristet ist oder nicht.

Die steigenden Mietkosten sind umso relevanter, weil sie immer mehr Leute betreffen: Fast der gesamte neu geschaffene Wohnraum besteht aus Mietwohnungen: 146.000 davon in Wien in den letzten 20 Jahren.

10,1 Euro Miete

pro Quadratmeter kostet eine durchschnittliche Wohnung in Wien inklusive Betriebskosten inzwischen bereits.

Lebenslang gefangen in Mietspirale
Dass „die erste eigene Wohnung“ laut Statistik meist eine privat vermietete ist, bedeutet angesichts der hohen Mieten zudem, dass nur selten finanzielle Reserven für Eigentumswohnungen aufgebaut werden können.

Das belegt die Statistik auch mit anderen Daten: Der (seltene) Übergang von Miet- zu Eigentumswohnungen findet in immer höherem Alter statt. Auf Deutsch: Auf Eigentum braucht man im Wesentlichen nur noch zu hoffen, wenn man es erben kann.

Porträt von Lukas Zimmer
Lukas Zimmer
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Wien
Wien Wetter
Wien 01. Innere Stadt
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 11. Simmering
15° / 25°
Symbol wolkig
Wien 14. Penzing
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 19. Döbling
13° / 24°
Symbol wolkig
Wien 21. Floridsdorf
13° / 25°
Symbol wolkig

krone.tv

Der Apfelstrudel wurde dem „Stern von Karlovac“, einer historischen Festung, nachempfunden.
Back-Rekord
Längster Apfelstrudel der Welt kommt aus Kroatien
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Weltweites Spektakel
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
Am Samstagabend ist in Süddeutschland das Dach eines Supermarkts teilweise eingestürzt. Drei ...
Kurz nach Renovierung
Supermarkt-Dach stürzt ein – drei Verletzte
Elch „Emil“ hat in der Nacht auf Sonntag die Westbahnstrecke blockiert und St. Pölten verlassen.
Verließ St. Pölten
Polizei hat derzeit keinen Kontakt zu Elch „Emil“
Flammen schossen aus mehreren Räumlichkeiten des Regierungssitzes.
Tote und Verletzte
Luftangriffe: Regierungssitz in Kiew getroffen
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
Die schönsten Fotos der totalen Mondfinsternis
379.192 mal gelesen
Zunächst gaben sich vor allem über Wien die Wolken als Spielverderber – aber schließlich konnte ...
Adabei Österreich
Moderator Martin Ferdiny wird zum ORF-Pendler
157.692 mal gelesen
ORF-Moderator Martin Ferdiny im „Studio 2“
Fußball International
Plötzlich liegen mitten im Spiel alle am Boden
143.310 mal gelesen
Skurrile, aber durchaus ernste Szenen: Spieler legen sich während eines Freundschaftspiels in ...
Innenpolitik
Abschiebestopp: ÖVP & FPÖ gehen auf EU-Gericht los
1463 mal kommentiert
Der vom EU-Höchstgericht verhängte Abschiebestopp eines Syrers wirbelt innenpolitisch viel Staub ...
Innenpolitik
Soziale Staffelung für kleine Pensionen schon fix
1377 mal kommentiert
Vizekanzler Andreas Babler, Kanzler Stocker und NEOS-Chefin Beate Meinl-Reisinger verhandeln am ...
Innenpolitik
Datenleck vertuscht? FPÖ nimmt Karner ins Visier
1161 mal kommentiert
Starker Tobak: FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz (re.) wirft ÖVP-Innenminister Gerhard ...
Mehr Wien
Neue Zahlen
Mietkosten klettern immer schneller in die Höhe
„Krone“-Leseraufruf
Was stört Sie an den Wiener Öffis?
Kraus siegte in Wien
Tränen nach Heim-Titel: „Ich bin stolz auf mich“
Wien, NÖ und Bgld
Vermisste und zugelaufene Vierbeiner
Krone Plus Logo
Vikings mit Ansage
„Wir kommen im nächsten Jahr noch stärker zurück“
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf