Ein historischer Schlitten anstatt eines Traktors

Stefan Zwickl aus Frauenkirchen ist eigentlich für seine guten Düfte bekannt. Denn er destilliert alles pflanzliche, was ihm unter die Finger kommt, um gute Gerüche zu kreieren. Jetzt ist er allerdings auf den Schlitten gekommen. Und das, obwohl der Herr Papa lieber einen Traktor gehabt hätte.
Nein, er gehört nicht dem Christkind, der wunderschöne Schlitten aus dem späten 19. Jahrhundert, der jetzt im Innenhof von Steppenduft in Frauenkirchen parkt, war ein ganz normaler Gebrauchsschlitten. „Wahrscheinlich hat er Familien aus der Region für kleine Einkaufsfahrten gedient“, meint Zwickl.
Der Duftbauer hat Glück gehabt, dass sich der Kutschen- und Schlittensammler Christian Manz überhaupt von diesem hübschen Modell trennen konnte. Insgesamt befinden sich gute 50 Stück in dessen Liebhabersammlung.
Besondere Stücke hat Manz bis nach Chicago verkauft- oder sie landen eben am Dufthof in Frauenkirchen. „Dabei wollte Papa einen Traktor“, lacht Stefan. „Was habe ich ihm gekauft? Einen Schlitten.“ Ob Papa Zwickl mit dem Junior schon wieder spricht? Aber ja! Er kennt die Verrücktheiten seines Juniors ja schon!
Übrigens, wer den Schlitten sehen möchte, beim Adventmarkt „Himmlische Düfte“ vom 5. Bis 7. Dezember hat das gute Stück mitten unter den Pflanzenbeeten einen fotogenen Platz gefunden.
Neben dem romantischen Fotomotiv, von Stefan als „Eine Schlittenfahrt auf Duftwolke 7“ betitelt, gibt's natürlich auch seine Düfte, die neue Produktpalette aus Uschi Zezelitsch´s Hexenwerkstatt und musikalische Umrahmung. Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.
