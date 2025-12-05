Ein historischer Schlitten anstatt eines Traktors

Übrigens, wer den Schlitten sehen möchte, beim Adventmarkt „Himmlische Düfte“ vom 5. Bis 7. Dezember hat das gute Stück mitten unter den Pflanzenbeeten einen fotogenen Platz gefunden.

Neben dem romantischen Fotomotiv, von Stefan als „Eine Schlittenfahrt auf Duftwolke 7“ betitelt, gibt's natürlich auch seine Düfte, die neue Produktpalette aus Uschi Zezelitsch´s Hexenwerkstatt und musikalische Umrahmung. Samstag und Sonntag jeweils von 14 bis 18 Uhr.