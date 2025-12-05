Der steinige Weg zurück in ein normales Leben

Hoffnung auf eine zweite Chance allgegenwärtig

Das Gespräch mit den Ehrenamtlichen des Vereins Neustart hat bei der Justizministerin Eindruck hinterlassen. „Mit Courage geben diese hoch motivierten Mitarbeiter jenen Menschen Halt, die sich durch grobe Fehler selbst sozusagen ins Out katapultiert haben. Im festen Glauben an eine zweite Chance stehen sie den Betroffenen zur Seite, denen in der Öffentlichkeit oft wenig Verständnis entgegengebracht wird und die keine starke Lobby hinter sich haben“, sagt Sporrer.