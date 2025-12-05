„Budget bringt Stabilität und Innovation“

SPÖ-Klubobmann Roland Fürst warf ÖVP und FPÖ deshalb vor, „Horrormärchen“ zu erzählen. Seit Jahren würden sie vor dem finanziellen Ruin des Landes warnen. „Nur es hat nie stattgefunden“, so Fürst. Konstruktive Vorschläge vermisse er aber. Ebenso kann Fürst die Zahlen der Opposition beim Schuldenstand des Landes inklusive Holding nicht nachvollziehen.