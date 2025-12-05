Vorteilswelt
Jawort in London

„SATC“-Star Kim Cattrall hat geheiratet!

Society International
05.12.2025 07:44
Kim Cattrall hat ihren Freund Russell Thomas in einer kleinen Zeremonie in London geheiratet.
Kim Cattrall hat ihren Freund Russell Thomas in einer kleinen Zeremonie in London geheiratet.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

In „Sex and the City“ hat sie als Samantha Jones zahlreiche Männer verführt, privat hat Kim Cattrall ihren „Mr. Right“ längst gefunden – und jetzt auch geheiratet! Die Schauspielerin sagte nämlich am Donnerstag Ja zu Russell Thomas.

0 Kommentare

Wie das „People“-Magazin berichtete, gaben sich Cattrall und Thomas in London im Chelsea Old Town Hall das Jawort. Geheiratet wurde im kleinen Kreis, denn nur zwölf Gäste nahmen an der Trauung teil. 

Brautlook mit Fascinator
Das „People“-Magazin veröffentlichte Fotos des emotionalen Jawortes. Die ehemalige „Sex and the City“-Darstellerin trug für ihre Hochzeit einen cremefarbigen Tüllrock, der ihr bis übers Knie reichte, sowie einen passenden Blazer. Beide Stücke stammten von Dior. 

Kim Cattrall besuchte Anfang der Woche die Fashion Awards in London. Am Donnerstag trat sie zum ...
Kim Cattrall besuchte Anfang der Woche die Fashion Awards in London. Am Donnerstag trat sie zum vierten Mal vor den Altar.(Bild: EPA/ANDY RAIN)

Dazu kombinierte die 69-Jährige einen Fascinator von Philip Treacy, der mit einer Rose und jede Menge Tüll verziert war, sowie weiße Handschuhe. Für Cattralls Styling war übrigens niemand Geringeres als die Kostümbildnerin von „Sex and the City“, Patricia Field, verantwortlich. 

Cattralls frisch angetrauter Ehemann sah in einem maßgeschneiderten Anzug von Richard James ebenfalls richtig schick aus. Liebes Detail: Der Toningenieur hatte die Krawatte farblich auf den Look seiner schönen Braut abgestimmt.

Bei der BBC kennengelernt
Cattrall und Thomas, der früher ebenfalls als Schauspieler arbeitete, lernten sich 2016 bei der BBC kennen, als die Schauspielerin bei der Radiosendung „Woman‘s Hour“ mitwirkte. Anschließend folgten sie sich erst einmal bei Twitter, bevor Thomas irgendwann eine Nachricht an Cattrall schickte.

„Es war sehr, sehr modern und einfach unkompliziert“, verriet Cattrall zu Beginn ihrer Beziehung dem „Glamour“-Magazin. Irgendwann besuchte Thomas Cattrall schließlich in Vancouver – und: „Wir verstanden uns auf Anhieb großartig“, schmunzelte der Serienstar einige Jahre später im Interview mit dem „People“-Magazin. „Und seitdem sind wir zusammen!“

Was sie an ihrem Liebsten so schätzt? „Ich fühle mich in seiner Nähe sehr wohl. Er ist ein Wirbelwind und hat einen herrlich schrägen Humor. Und er ist auch noch gutaussehend!“

Lesen Sie auch:
Nelly Furtado
Für Kim Kardashian
Nelly Furtado & Kim Cattrall lassen Hüllen fallen
04.10.2023
Schock-Comeback
Kim Cattrall in „Sex and the City“-Nachfolger
01.06.2023

Vierte Ehe für Cattrall
Kim Cattrall war bereits dreimal verheiratet: von 1977 bis 1979 mit Larry Davis, von 1982 bis 1989 mit Andre J. Lyon und von 1998 bis 2004 mit Mark Levinson.

Daniela Altenweisl
