„SATC“-Star Kim Cattrall hat geheiratet!

In „Sex and the City“ hat sie als Samantha Jones zahlreiche Männer verführt, privat hat Kim Cattrall ihren „Mr. Right“ längst gefunden – und jetzt auch geheiratet! Die Schauspielerin sagte nämlich am Donnerstag Ja zu Russell Thomas.
Wie das „People“-Magazin berichtete, gaben sich Cattrall und Thomas in London im Chelsea Old Town Hall das Jawort. Geheiratet wurde im kleinen Kreis, denn nur zwölf Gäste nahmen an der Trauung teil.
Brautlook mit Fascinator
Das „People“-Magazin veröffentlichte Fotos des emotionalen Jawortes. Die ehemalige „Sex and the City“-Darstellerin trug für ihre Hochzeit einen cremefarbigen Tüllrock, der ihr bis übers Knie reichte, sowie einen passenden Blazer. Beide Stücke stammten von Dior.
Dazu kombinierte die 69-Jährige einen Fascinator von Philip Treacy, der mit einer Rose und jede Menge Tüll verziert war, sowie weiße Handschuhe. Für Cattralls Styling war übrigens niemand Geringeres als die Kostümbildnerin von „Sex and the City“, Patricia Field, verantwortlich.
Cattralls frisch angetrauter Ehemann sah in einem maßgeschneiderten Anzug von Richard James ebenfalls richtig schick aus. Liebes Detail: Der Toningenieur hatte die Krawatte farblich auf den Look seiner schönen Braut abgestimmt.
Bei der BBC kennengelernt
Cattrall und Thomas, der früher ebenfalls als Schauspieler arbeitete, lernten sich 2016 bei der BBC kennen, als die Schauspielerin bei der Radiosendung „Woman‘s Hour“ mitwirkte. Anschließend folgten sie sich erst einmal bei Twitter, bevor Thomas irgendwann eine Nachricht an Cattrall schickte.
„Es war sehr, sehr modern und einfach unkompliziert“, verriet Cattrall zu Beginn ihrer Beziehung dem „Glamour“-Magazin. Irgendwann besuchte Thomas Cattrall schließlich in Vancouver – und: „Wir verstanden uns auf Anhieb großartig“, schmunzelte der Serienstar einige Jahre später im Interview mit dem „People“-Magazin. „Und seitdem sind wir zusammen!“
Was sie an ihrem Liebsten so schätzt? „Ich fühle mich in seiner Nähe sehr wohl. Er ist ein Wirbelwind und hat einen herrlich schrägen Humor. Und er ist auch noch gutaussehend!“
Vierte Ehe für Cattrall
Kim Cattrall war bereits dreimal verheiratet: von 1977 bis 1979 mit Larry Davis, von 1982 bis 1989 mit Andre J. Lyon und von 1998 bis 2004 mit Mark Levinson.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.