„SATC“-Star Kim Cattrall hat geheiratet!

Bei der BBC kennengelernt

Cattrall und Thomas, der früher ebenfalls als Schauspieler arbeitete, lernten sich 2016 bei der BBC kennen, als die Schauspielerin bei der Radiosendung „Woman‘s Hour“ mitwirkte. Anschließend folgten sie sich erst einmal bei Twitter, bevor Thomas irgendwann eine Nachricht an Cattrall schickte.