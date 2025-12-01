Boris Becker zeigt zum ersten Mal Töchterchen Zoë

Boris Becker könnte nicht stolzer sein! Auf Instagram zeigt sich der Ex-Tennisstar jetzt zum allerersten Mal mit seiner Tochter. Baby Zoë Vittoria erblickte vor etwas mehr als einer Woche das Licht der Welt.
Am Wochenende teilte Becker eine erste Bilderreihe mit seinem jüngsten Familienzuwachs auf Instagram. Zu sehen ist der stolze Papa unter anderem beim Spaziergang mit seiner Ehefrau Lilian de Carvalho Monteiro und Baby Zoë in Mailand.
Schönstes Geburtstagsgeschenk
Weitere Fotos zeigen das ehemalige Tennis-Ass noch im Spital, mit seinem neugeborenen Mädchen im Arm und beim Ausblasen der Kerze auf der Geburtstagstorte.
Hier können Sie sich durch die Bilder von Boris Becker mit Töchterl Zoë Vittoria klicken:
Für Becker war die Geburt seiner Tochter ja das schönste Geburtstagsgeschenk: Denn die kleine Zoë erblickte nur einen Tag nach Papas 58. Geburtstag das Licht der Welt.
Und wie die Bildergalerie beweist, durfte auch schon Beckers Sohn Noah (31) seine Halbschwester kennenlernen.
„Emotionale Woche“
Zu den lieben Bildern aus dem Familienalbum schrieb Becker schließlich sichtlich bewegt: „Ich bin immer noch dabei, diese emotionale Woche zu verarbeiten. Danke für all die lieben Nachrichten.“
Boris Becker hatte im Juni auf Instagram bekannt gegeben, dass er und Ehefrau Lilian Nachwuchs erwarten. Das Babygeschlecht hielt das Paar, das im letzten September in Italien geheiratet hatten, bis zum Schluss geheim.
Für Lilian de Carvalho Monteiro ist Töchterchen Zoë der erste Nachwuchs, Becker hat aus seiner ersten Ehe mit Barbara Becker die Söhne Noah und Elias (26). Aus der Ehe mit Lilly Becker stammt Sohn Amadeus. Mit Angela Ermakova hat der 58-Jährige auch noch Tochter Anna Ermakova (25).
