Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Wurde 75 Jahre alt

„Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Society International
05.12.2025 08:49
Fans trauern um „Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa. Der Schauspieler starb im Alter von ...
Fans trauern um „Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa. Der Schauspieler starb im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls.(Bild: APA/AP Photo/Alexander Zemlianichenko Jr, File)

Cary-Hiroyuki Tagawa, der in „Mortal Kombat“ als Shang Tsung zu sehen war, ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.

0 Kommentare

Wie seine Familie dem Branchenportal „Deadline“ bestätigte, ist Cary-Hiroyuki Tagawa im Alter von 75 Jahren gestorben. Seine Kinder seien bis zuletzt an der Seite des Schauspielers gewesen, heißt es zudem.

Spielte finsteren Zauberer in „Mortal Kombat“-Reihe
Tagawa war in der „Mortal Kombat“-Filmreihe als finsterer Zauberer Shang Tsung zu sehen. Zum ersten Mal schlüpfte er 1995 in die Rolle, die ihm Kultstatus einbrachte. „Es war das perfekte Timing“, erinnerte sich Tagawa laut dem „People“-Magazin später an den Erfolg des Films, der bei einem Budget von etwa 20 Millionen Dollar mehr als 100 Millionen Dollar einspielte.

Cary-Hiroyuki Tagawa wurde in Tokio geboren. Seine letzte Rolle hatte er in der Amazon-Serie ...
Cary-Hiroyuki Tagawa wurde in Tokio geboren. Seine letzte Rolle hatte er in der Amazon-Serie „The Man in the High Castle“ im Jahr 2015.(Bild: AP/Richard Shotwell)

Geboren wurde Cary-Hiroyuki Tagawa 1950 in Tokio. Als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach North Carolina, da sein Vater für die US-Armee arbeitete. Seine Kindheit im Süden der USA in den 50er-Jahren sei „ziemlich hart“ gewesen, erinnerte sich der Schauspieler später.

Beim Training entdeckt
Schon als Jugendlicher trainierte Tagawa daher Kendo, später studierte er traditionelles japanisches Karate an der University of Southern California. Tagawa wurde mit 37 Jahren vom italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci entdeckt – während einer Trainingsstunde. Sein Ticket nach Hollywood.

Der Schauspieler wurde von Regisseur Bernardo Bertolucci entdeckt.
Der Schauspieler wurde von Regisseur Bernardo Bertolucci entdeckt.(Bild: APA/Rachel Murray/Getty Images for Amazon Studios/AFP )

Denn Bertolucci besetzte Tagawa 1987 als Chang im Oscar-prämierten Meisterwerk „Der letzte Kaiser“. „Es war wie ein Traum, der wahr wurde“, schwärmte Tagawa später über seinen Durchbruch in der Traumfabrik. 

In zahlreichen Blockbustern zu sehen
Danach war Tagawa in zahlreichen Hollywood-Blockbustern zu sehen – etwa „Pearl Harbor“, „Planet der Affen“ oder „Die Geisha“. Insgesamt wirkte Cary-Hiroyuki Tagawa in mehr als 150 Filmen, Serien und Videospielen mit. Zum letzten Mal stand er 2015 für die Amazon-Serie „The Man in the High Castle“ vor der Kamera.

Lesen Sie auch:
Launch-Trailer
„Mortal Kombat 1“ teilt ordentlich aus
14.09.2023

Zuletzt lebte Tagawa auf der hawaiianischen Insel Kauai. Er hinterlässt seine Frau Sally, drei Kinder sowie zwei Enkelkinder.

Porträt von Daniela Altenweisl
Daniela Altenweisl
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Astro-Astrid im Talk:
Wertschätzende Aussprachen, Verbindungen klären
ÖAMTC klärt auf
Von der Piste ins Gefängnis – Wann droht Haft?
Liebe, Geld und Gesundheit – was Ihre Sterne für 2026 zeigen, verrät das große ...
Ihre Sterne für 2026
Das Jahreshoroskop für Liebe, Geld und Gesundheit
Wow-Frauen in Folge 2
Kandidatin Marion trotzt dem Krebs mit neuem Style
Lässig-elegante Kombi
Kate sorgt mit schickem Outfit für Begeisterung
Newsletter
Top-3

Gelesen

Ski Alpin
FIS bestraft Shiffrin nach Sieg in Copper Mountain
258.881 mal gelesen
Mikaela Shiffrin
Innenpolitik
Das kommt ab 2026 auf Raucher in Österreich zu
140.274 mal gelesen
Am Dienstag hat sich der Finanzausschuss des Nationalrats mit den geplanten Änderungen beim ...
Oberösterreich
Dieses Traditionsgasthaus braucht einen neuen Wirt
134.779 mal gelesen
Damit die Küche im Traditionswirthaus am Pöstlingberg nicht länger als nötig kalt bleibt, hält ...
Mehr Society International
Hilft auch mit
Tochter beschert Boris Becker schlaflose Nächte
Wurde 75 Jahre alt
„Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot
Jawort in London
„SATC“-Star Kim Cattrall hat geheiratet!
Übertrifft sogar Swift
Das ist die jüngste Selfmade-Milliardärin der Welt
Bietet Hater Paroli
Sarah Engels wehrt sich gegen bösen Dekolleté-Diss
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf