„Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Cary-Hiroyuki Tagawa, der in „Mortal Kombat“ als Shang Tsung zu sehen war, ist im Alter von 75 Jahren an den Folgen eines Schlaganfalls gestorben.
Wie seine Familie dem Branchenportal „Deadline“ bestätigte, ist Cary-Hiroyuki Tagawa im Alter von 75 Jahren gestorben. Seine Kinder seien bis zuletzt an der Seite des Schauspielers gewesen, heißt es zudem.
Spielte finsteren Zauberer in „Mortal Kombat“-Reihe
Tagawa war in der „Mortal Kombat“-Filmreihe als finsterer Zauberer Shang Tsung zu sehen. Zum ersten Mal schlüpfte er 1995 in die Rolle, die ihm Kultstatus einbrachte. „Es war das perfekte Timing“, erinnerte sich Tagawa laut dem „People“-Magazin später an den Erfolg des Films, der bei einem Budget von etwa 20 Millionen Dollar mehr als 100 Millionen Dollar einspielte.
Geboren wurde Cary-Hiroyuki Tagawa 1950 in Tokio. Als er fünf Jahre alt war, zog seine Familie nach North Carolina, da sein Vater für die US-Armee arbeitete. Seine Kindheit im Süden der USA in den 50er-Jahren sei „ziemlich hart“ gewesen, erinnerte sich der Schauspieler später.
Beim Training entdeckt
Schon als Jugendlicher trainierte Tagawa daher Kendo, später studierte er traditionelles japanisches Karate an der University of Southern California. Tagawa wurde mit 37 Jahren vom italienischen Regisseur Bernardo Bertolucci entdeckt – während einer Trainingsstunde. Sein Ticket nach Hollywood.
Denn Bertolucci besetzte Tagawa 1987 als Chang im Oscar-prämierten Meisterwerk „Der letzte Kaiser“. „Es war wie ein Traum, der wahr wurde“, schwärmte Tagawa später über seinen Durchbruch in der Traumfabrik.
In zahlreichen Blockbustern zu sehen
Danach war Tagawa in zahlreichen Hollywood-Blockbustern zu sehen – etwa „Pearl Harbor“, „Planet der Affen“ oder „Die Geisha“. Insgesamt wirkte Cary-Hiroyuki Tagawa in mehr als 150 Filmen, Serien und Videospielen mit. Zum letzten Mal stand er 2015 für die Amazon-Serie „The Man in the High Castle“ vor der Kamera.
Zuletzt lebte Tagawa auf der hawaiianischen Insel Kauai. Er hinterlässt seine Frau Sally, drei Kinder sowie zwei Enkelkinder.
