„Mortal Kombat“-Star Cary-Hiroyuki Tagawa ist tot

Spielte finsteren Zauberer in „Mortal Kombat“-Reihe

Tagawa war in der „Mortal Kombat“-Filmreihe als finsterer Zauberer Shang Tsung zu sehen. Zum ersten Mal schlüpfte er 1995 in die Rolle, die ihm Kultstatus einbrachte. „Es war das perfekte Timing“, erinnerte sich Tagawa laut dem „People“-Magazin später an den Erfolg des Films, der bei einem Budget von etwa 20 Millionen Dollar mehr als 100 Millionen Dollar einspielte.