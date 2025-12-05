Wolf von Pkw angefahren und verletzt geflüchtet

Von Jäger erlegt

Auf Höhe Köstendorf passierte dann der Unfall. Ein Wolf querte die Straße und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Wildtier konnte flüchten, war aber verletzt. Der Mann kontaktierte die Polizei. Ein Jäger konnte das Tier finden und aufgrund seiner Verletzungen erlegen, heißt es vonseiten der Polizei.