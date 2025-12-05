Wolf von Pkw angefahren und verletzt geflüchtet

Zwei Millionen Migranten haben die USA verlassen
Ein Wolf lief im Kärntner Hermagor über die Straße und prallte gegen das Auto eines 56-Jährigen. Das Tier wurde verletzt und musste von einem Jäger erlegt werden.
Wilde Szenen erlebte ein 56-jähriger Mann aus dem Bezirk Hermagor. Der Kärntner war mit seinem Auto auf der B111 von Villach kommend in Richtung Hermagor unterwegs.
Von Jäger erlegt
Auf Höhe Köstendorf passierte dann der Unfall. Ein Wolf querte die Straße und kollidierte mit dem Fahrzeug. Das Wildtier konnte flüchten, war aber verletzt. Der Mann kontaktierte die Polizei. Ein Jäger konnte das Tier finden und aufgrund seiner Verletzungen erlegen, heißt es vonseiten der Polizei.
