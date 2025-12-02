Vorteilswelt
2. Dezember: Matchworn Trikot von Martin Harnik

Fußball International
02.12.2025 09:44

Tag zwei des „sportkrone.at“-Adventkalenders! Im zweiten Türchen versteckt sich ein matchgetragenes Stuttgart-Trikot des ehemaligen ÖFB-Teamspielers Martin Harnik – zur Verfügung gestellt von Krone-Sportchef Peter Moizi! Wie kannst du gewinnen – ganz einfach! Folge uns auf Instagram, like den Beitrag und markiere drei Personen, denen du diesen Gewinn ebenso gönnst! Die Gewinner werden dann per Zufallsgenerator gezogen. Wir wünschen einen besinnlichen Advent – mit sportkrone.at wird er auch unvergesslich. Viel Glück beim Gewinnspiel!

