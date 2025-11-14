Jürgen Klopp verkündet: „Jetzt kribbelt es wieder“

Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ist stolz: „Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fußball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es großartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten. Sein tiefes Verständnis vom Spiel, sein Feuer in der Analyse und sein Humor machen ihn einzigartig.“ Die Experten-Kombination mit Müller und Klopp sei „schon jetzt weltmeisterlich“.