Jürgen Klopp verkündet: „Jetzt kribbelt es wieder“

Das ist ein echter Coup! Jürgen Klopp wird Experte bei der Fußball-WM 2026 für MagentaTV. Dies verkündete der Erfolgstrainer gemeinsam mit dem Sender am Freitagvormittag. „Rasen unter den Füßen – jetzt kribbelt es wieder“, so der 58-Jährige in einem Video auf Instagram.
Zuvor hatte der Sender bereits Thomas Müller für die WM-Endrunde in den USA, Mexiko und Kanada verpflichtet. MagentaTV zeigt in Deutschland alle 104 WM-Begegnungen live, 44 davon exklusiv.
Klopp feiert damit auch ein TV-Comeback in dieser Rolle. Von 2005 bis 2008 war er Experte für das ZDF, analysierte gemeinsam mit Moderator Johannes B. Kerner und Schiedsrichter Urs Meier unter anderem die Partien der deutschen Nationalmannschaft bei der WM 2006 und der EM 2008. Seinen „Hauptjob“ als Global Head of Soccer bei Red Bull behält er selbstverständlich.
„Ich habe richtig Lust, diese WM nochmal aus der Experten-Perspektive zu erleben. Gleichzeitig weiß ich, dass dieses Marathon-Turnier seine ganz eigenen Herausforderungen bieten wird“, wird Klopp in der Pressemitteilung zitiert: „Wir wollen bei MagentaTV die Menschen mit der richtigen Mischung aus Fußball-Expertise und Unterhaltung begeistern und immer nah am Geschehen sein.“
Arnim Butzen, TV-Chef der Telekom, ist stolz: „Jürgen Klopp verkörpert Leidenschaft und Fußball-Begeisterung in Reinkultur. Deswegen ist es großartig, dass er sich für uns entschieden hat, um wieder als TV-Experte zu arbeiten. Sein tiefes Verständnis vom Spiel, sein Feuer in der Analyse und sein Humor machen ihn einzigartig.“ Die Experten-Kombination mit Müller und Klopp sei „schon jetzt weltmeisterlich“.
In Österreich im ORF und ServusTV
In Österreich teilen sich der ORF und ServusTV die Spiele auf – beide zeigen je 52 WM-Partien. Das Eröffnungsspiel und das Finale läuft exklusiv im ORF. Beide Sender übertragen zudem jeweils vier Achtelfinalbegegnungen, zwei Viertelfinalspiele sowie eine Semifinalpartie.
Die Fußball-WM 2026 wird vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 in den USA, Mexiko und Kanada ausgetragen. Die Auslosung der Gruppenphase findet am 5. Dezember 2025 in Washington D.C. statt.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.