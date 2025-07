Wald und Geld: Österreichs Bauern gehen auf EU los

Außerhalb der steirischen Landwirtschaftskammer in Graz ist es heute endlich einmal kühler, drinnen ist die Stimmung jedoch am Siedepunkt. Neue Weichenstellungen stehen in Land- und Forstwirtschaft an, und manche davon kritisieren die Kammerpräsidenten jedes Bundeslandes, die derzeit erstmals seit neun Jahren wieder in Graz tagen, und der wortgewaltige Österreich-Chef Josef Moosbrugger aufs Heftigste.