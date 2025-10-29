Kampf der heimischen Förster gegen EU-Walddiktat

Mehr Papier, weniger Pflege

Für die Waldbesitzer bedeutet die Verordnung vor allem eines: Bürokratie statt Klimaschutz. Jeder Baum wird zum Datensatz, jeder Hieb zur Aktenmappe. Anstatt mit Motorsäge und Wissen über Generationen den Wald zu pflegen, sitzen viele Grundbesitzer nun stundenlang vor Formularen, Koordinatenlisten und Uploadportalen. Dazu kommen teure IT-Systeme, die eingerichtet, gepflegt und regelmäßig aktualisiert werden müssen. „Da gehen Stunden verloren, die wir früher draußen im Revier verbracht haben“, sagt Hoyos. Statt in Aufforstung, Biodiversität oder klimafitte Mischwälder zu investieren, fließt Geld in Software, Zertifikate und Dokumentationspflichten. Besonders für kleine Familienbetriebe im Waldviertel, die mit knappen Margen arbeiten, kann das zur Existenzfrage werden.