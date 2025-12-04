Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

100 Festnahmen

Polen: Großrazzia gegen Kindesmissbrauch

Ausland
04.12.2025 18:09
Im Zuge der Razzia kam es zur Festnahme 100 Verdächtiger. (Symbolbild)
Im Zuge der Razzia kam es zur Festnahme 100 Verdächtiger. (Symbolbild)(Bild: sos)

In Polen hat es zuletzt eine großangelegte Razzia gegeben. Dabei wurden zahlreiche mutmaßliche Pädophile und Kinderschänder festgenommen. Manchen der Festgenommenen drohen jetzt bis zu 15 Jahre im Gefängnis.

0 Kommentare

Bei einer groß angelegten Aktion gegen mutmaßliche Kinderschänder haben die Behörden in Polen 100 Verdächtige festgenommen. Ihnen werde die Herstellung, der Vertrieb oder der Besitz von pädokriminellen Inhalten vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.

Vergewaltigung Minderjähriger steht im Raum
Von den Festgenommenen – alles Männer im Alter zwischen 18 und 75 Jahren – werden demnach zwei zudem der Vergewaltigung von Minderjährigen beschuldigt. 37 Verdächtige sind laut Exekutive in Untersuchungshaft.

Lesen Sie auch:
Symbolbild
Unternehmen im Visier
Festnahme! Russen-Hacker in Polen aufgeflogen
27.11.2025
Sabotage an Gleisen
Polen macht Kreml für Anschlag verantwortlich
18.11.2025
16.500 Euro Strafe
Abtreibungsfall: Polen verletzte Menschenrechte
13.11.2025

Über halbe Million Datenträger beschlagnahmt
Die Polizei beschlagnahmte bei dem Einsatz unter dem Codenamen „Game Over“ mindestens 600.000 Datenträger mit pädophilen und sodomitischen Inhalten. Es handelte sich um die wichtigste Polizeiaktion dieser Art in den vergangenen drei Jahren in Polen. Den Festgenommenen drohen Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und 15 Jahren.

Porträt von krone.at
krone.at
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf