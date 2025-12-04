Polen: Großrazzia gegen Kindesmissbrauch

Über halbe Million Datenträger beschlagnahmt

Die Polizei beschlagnahmte bei dem Einsatz unter dem Codenamen „Game Over“ mindestens 600.000 Datenträger mit pädophilen und sodomitischen Inhalten. Es handelte sich um die wichtigste Polizeiaktion dieser Art in den vergangenen drei Jahren in Polen. Den Festgenommenen drohen Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und 15 Jahren.