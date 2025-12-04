100 Festnahmen
Polen: Großrazzia gegen Kindesmissbrauch
In Polen hat es zuletzt eine großangelegte Razzia gegeben. Dabei wurden zahlreiche mutmaßliche Pädophile und Kinderschänder festgenommen. Manchen der Festgenommenen drohen jetzt bis zu 15 Jahre im Gefängnis.
Bei einer groß angelegten Aktion gegen mutmaßliche Kinderschänder haben die Behörden in Polen 100 Verdächtige festgenommen. Ihnen werde die Herstellung, der Vertrieb oder der Besitz von pädokriminellen Inhalten vorgeworfen, teilte die Polizei am Donnerstag mit.
Vergewaltigung Minderjähriger steht im Raum
Von den Festgenommenen – alles Männer im Alter zwischen 18 und 75 Jahren – werden demnach zwei zudem der Vergewaltigung von Minderjährigen beschuldigt. 37 Verdächtige sind laut Exekutive in Untersuchungshaft.
Über halbe Million Datenträger beschlagnahmt
Die Polizei beschlagnahmte bei dem Einsatz unter dem Codenamen „Game Over“ mindestens 600.000 Datenträger mit pädophilen und sodomitischen Inhalten. Es handelte sich um die wichtigste Polizeiaktion dieser Art in den vergangenen drei Jahren in Polen. Den Festgenommenen drohen Freiheitsstrafen zwischen drei Monaten und 15 Jahren.
