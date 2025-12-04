Zuckersüßes Posting! ORF-Sportreporterin ist Mama

Teilnahme bei Olympia in Peking

2008 bei Olympia in Peking war die heutige ORF- und Ö3-Reporterin als Wasserspringerin dabei. Im 3-m-Kunstspringen wurde sie 27. und schied im Vorkampf aus. Später war sie Trainerin, betreute unter anderem Anton Knoll, der im vergangenen Jahr in Paris am Start war. Jetzt startet sie als Mutter in ein neues, spannendes Kapitel.