Zuckersüßes Posting! ORF-Sportreporterin ist Mama

Zuckersüße Bilder! ORF-Sportreporterin Veronika Kratochwil ist zum ersten Mal Mama geworden.
Mit einem liebevollen Posting zieht Veronika Kratochwil in den sozialen Medien die Blicke auf sich. Auf zahlreichen Schnappschüssen präsentiert sich die 37-Jährige mit ihrem Nachwuchs. Bilder, die für Begeisterung bei ihren Followern sorgen.
„1 Monat Ludwig“, schreibt sie und verrät damit auch den Namen und ihres Sohnemanns. Sie sei „dankbar, verliebt und stolz“, schildert Kratochwil.
Teilnahme bei Olympia in Peking
2008 bei Olympia in Peking war die heutige ORF- und Ö3-Reporterin als Wasserspringerin dabei. Im 3-m-Kunstspringen wurde sie 27. und schied im Vorkampf aus. Später war sie Trainerin, betreute unter anderem Anton Knoll, der im vergangenen Jahr in Paris am Start war. Jetzt startet sie als Mutter in ein neues, spannendes Kapitel.
