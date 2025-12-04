„Koks-König“ suhlt sich in Bett umringt von Drogen

Insgesamt konnte die Wiener Polizei eine beachtliche Summe von 11.600 Euro in bar sicherstellen. Im Zuge der Durchsuchung der Wohnung fanden die Beamten zudem 400 Gramm Kokain.

Festnahmen und Anzeigen

Alle Tatverdächtigen erhalten eine Anzeige nach dem Suchtmittelgesetz. Zudem wurden der 17-Jährige, der 37-Jährige und der 48-Jährige über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien in eine Justizanstalt überstellt.