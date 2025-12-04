Vorteilswelt
Verstärkung im Sturm?

Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony

La Liga
04.12.2025 13:00
Mittlerweile steht Antony bei Betis Sevilla unter Vertrag.
Mittlerweile steht Antony bei Betis Sevilla unter Vertrag.(Bild: AFP/APA/CRISTINA QUICLER)

Real Madrid dürfte auf der Suche nach potenziellen Neuzugängen im Angriff Antony auf die Wunschliste gesetzt haben. Der „Defensa Central“ zufolge spielen die „Königlichen“ mit dem Gedanken, den Brasilianer von Real Betis nach Madrid zu lotsen. 

Antony auf dem Radar von Real Madrid? Das hätte vor zwei Jahren wohl kaum jemand für möglich gehalten. Da stand der Stürmer nämlich gerade bei Manchester United unter Vertrag, blieb jedoch weit hinter den Erwartungen. Nachdem er für 95 Millionen Euro zu den „Red Devils“ gewechselt war, erzielte er in 96 Partien für den englischen Top-Klub gerade einmal zwölf Tore.

Mit dem Wechsel zu Betis Sevilla vor rund einem Jahr kam dann die Wende. Antony avancierte zu einem Unterschiedspieler in der Offensive, nach 13 Pflichtspiel-Einsätzen in dieser Saison hält der 25-Jährige bei sechs Toren und drei Assists. Ob der einstige United-Flop auch bald im Real-Trikot auf Torjagd gehen darf, werden die nächsten Wochen zeigen ...

