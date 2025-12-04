Real Madrid offenbar heiß auf United-Flop Antony

Antony auf dem Radar von Real Madrid? Das hätte vor zwei Jahren wohl kaum jemand für möglich gehalten. Da stand der Stürmer nämlich gerade bei Manchester United unter Vertrag, blieb jedoch weit hinter den Erwartungen. Nachdem er für 95 Millionen Euro zu den „Red Devils“ gewechselt war, erzielte er in 96 Partien für den englischen Top-Klub gerade einmal zwölf Tore.