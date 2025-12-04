Vorteilswelt
Cockpit weg

„Unglaublich hart“: Tsunoda äußert sich zu RB-Aus

Formel 1
04.12.2025 13:16
Yuki Tsunoda muss sein Cockpit räumen.
Yuki Tsunoda muss sein Cockpit räumen.(Bild: AFP/MARK THOMPSON)

„Die Nachricht, dass ich 2026 keinen Rennsitz haben werde, war unglaublich hart“, heißt es in Yuki Tsunodas neuestem Tweet. Am Dienstag hatte Red Bull Racing bekannt gegeben, den Japaner durch Isack Hadjar zu ersetzen. 

0 Kommentare

Der Franzose wechselt von den Racing Bulls zum Schwesterteam, Arvid Lindblad schnappte sich indes den zweiten Platz neben Liam Lawson. Heißt: Tsunoda wird kommende Saison nur als Testfahrer Runden drehen, auf X reagierte der 25-Jährige nun auf die Entscheidung des Rennstalls.

Lesen Sie auch:
Red-Bull-Teamchef Laurent Mekies (li.), Motorsportberater Helmut Marko (mi.) und Max Verstappen
Jetzt ist es offiziell
Formel 1: Red Bull beschließt Fahrer-Wechsel
02.12.2025

„Leben hält Rückschläge bereit“
„Ich bin noch nicht am Ende. Die Nachricht, dass ich 2026 keinen Rennsitz haben werde, war unglaublich hart. Aber ich bin fest entschlossen, als Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull härter denn je zu arbeiten, mich mit dem Team weiterzuentwickeln und zu beweisen, dass ich einen Platz in der Startaufstellung verdiene. Das Leben hält Rückschläge bereit, und das ist meiner. Er wird mich aber nicht davon abhalten, der bestmögliche Formel-1-Fahrer zu werden“, schrieb Tsunoda.

Während Teamkollege Max Verstappen mit 396 Punkten am Konto noch vom WM-Titel träumen darf, eroberte der Japaner gerade einmal 33 Zähler für die Boliden. Eine letzte Chance, seinem Team zu zeigen, dass dieses die falsche Entscheidung getroffen habe, bietet sich Tsunoda am Sonntag, wenn am Yas Marina Circuit die letzten Runden der Formel-1-Saison gedreht werden.

