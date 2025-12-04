„Unglaublich hart“: Tsunoda äußert sich zu RB-Aus

„Leben hält Rückschläge bereit“

„Ich bin noch nicht am Ende. Die Nachricht, dass ich 2026 keinen Rennsitz haben werde, war unglaublich hart. Aber ich bin fest entschlossen, als Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull härter denn je zu arbeiten, mich mit dem Team weiterzuentwickeln und zu beweisen, dass ich einen Platz in der Startaufstellung verdiene. Das Leben hält Rückschläge bereit, und das ist meiner. Er wird mich aber nicht davon abhalten, der bestmögliche Formel-1-Fahrer zu werden“, schrieb Tsunoda.