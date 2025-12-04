„Unglaublich hart“: Tsunoda äußert sich zu RB-Aus

„Die Nachricht, dass ich 2026 keinen Rennsitz haben werde, war unglaublich hart“, heißt es in Yuki Tsunodas neuestem Tweet. Am Dienstag hatte Red Bull Racing bekannt gegeben, den Japaner durch Isack Hadjar zu ersetzen.
Der Franzose wechselt von den Racing Bulls zum Schwesterteam, Arvid Lindblad schnappte sich indes den zweiten Platz neben Liam Lawson. Heißt: Tsunoda wird kommende Saison nur als Testfahrer Runden drehen, auf X reagierte der 25-Jährige nun auf die Entscheidung des Rennstalls.
„Leben hält Rückschläge bereit“
„Ich bin noch nicht am Ende. Die Nachricht, dass ich 2026 keinen Rennsitz haben werde, war unglaublich hart. Aber ich bin fest entschlossen, als Test- und Ersatzfahrer bei Red Bull härter denn je zu arbeiten, mich mit dem Team weiterzuentwickeln und zu beweisen, dass ich einen Platz in der Startaufstellung verdiene. Das Leben hält Rückschläge bereit, und das ist meiner. Er wird mich aber nicht davon abhalten, der bestmögliche Formel-1-Fahrer zu werden“, schrieb Tsunoda.
Während Teamkollege Max Verstappen mit 396 Punkten am Konto noch vom WM-Titel träumen darf, eroberte der Japaner gerade einmal 33 Zähler für die Boliden. Eine letzte Chance, seinem Team zu zeigen, dass dieses die falsche Entscheidung getroffen habe, bietet sich Tsunoda am Sonntag, wenn am Yas Marina Circuit die letzten Runden der Formel-1-Saison gedreht werden.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.