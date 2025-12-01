Österreich: Das Land der getöteten Töchter

Erst vor kurzem erschütterte der Fund von einer toten Mutter mit ihrer Tochter in zwei Gefriertruhen in Innsbruck, jetzt entsetzt der Mord an einer jungen Grazerin, die sich von ihrem Freund trennen wollte. Das war ihr Todesurteil. Das sind aber nicht die ersten Frauen, die 2025 in Österreich getötet worden sind. Laut Angabe von Patricia Staniek sind es heuer bereits 23 Femizide. 2020 und 2021 sind in unserem schönen Land insgesamt 62 Femizide passiert. „Der Mord ist das Ende. Der Horror hat aber auch einen Anfang gehabt. Einen, den niemand gesehen und wo niemand geholfen hat“, so Staniek.

Der Beginn ist die Aggression eines Mannes gegen eine Frau. Und die kann sowohl psychisch als auch physisch ausgeübt werden. „Es gibt bereits in der Verliebtheitsphase Anzeichen, sogenannte ‚Red Flags‘“, sagt Staniek und meint: „Das Beste wäre gleich da die Reißleine zu ziehen und zu schauen, dass man das Weite von diesem Mann sucht.“