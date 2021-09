Papa Markle wettert gegen Harry und Meghan

Zurück nach London - zum Wohle der Kinder!

Zudem sei er der Meinung, dass es für die Familie am besten wäre, nach Großbritannien zurückzukehren, um „ihre Aufgaben zu erfüllen“, so Markle weiter. „Es ist besser für die Kinder, es ist besser für sie“, ist er sich sicher. Denn indem sie den „Megxit“ nicht zurücknehmen, würden sie „ihre Kinder betrügen“, die in der alten Heimat Harrys auch „weitaus besser geschützt“ seien als in Montecito.