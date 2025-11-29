Sein neues Hobby mit Kate sorgt für Gekreische

Was machen Prinz William und Prinzessin Kate eigentlich, wenn keiner hinschaut? Jetzt packte der Thronfolger aus und verriet ein Hobby, das selbst eingefleischte Royal-Fans überraschen dürfte. Denn William hat sich etwas von seiner Frau abgeschaut, das er früher schlicht für völlig verrückt hielt.
Der Prince of Wales gab bei einem Termin in Nordwales offen zu: Er und Kate stehen total auf Eisschwimmen. Ja, wirklich! Die beiden Royals springen freiwillig in eiskaltes Wasser, schreien, kreischen und fühlen sich danach „wie neu geboren“.
Während eines Strandspaziergangs mit jungen Mitgliedern der Marine Conservation Society erzählte William: „Man fühlt sich großartig danach. Ich liebe es. Ich schreie und kreische jedes Mal, wenn ich ins Wasser gehe.“
Dabei traf er auch die Kaltwasser-Schwimmer von Colwyn Bay und plauderte ganz entspannt darüber, dass er inzwischen regelmäßig in Schottland ins kalte Wasser springt.
„Komplett verrückt“
Der frostige Wellness-Trend im Hause Wales begann übrigens nicht mit ihm, sondern mit Kate! Die Prinzessin von Wales ist seit Jahren leidenschaftliche Kaltwasser-Schwimmerin und brachte ihren Mann erst auf den Geschmack.
Noch 2023 erzählte sie im Podcast The Good, The Bad & The Rugby, dass William sie für „komplett verrückt“ gehalten habe, als sie damit anfing. Kate damals lachend: „Ich liebe kaltes Wasser. Und manchmal sagt William: ,Catherine, du bist komplette verrückt.‘ Aber, auch wenn es dunkel ist und regnet, gehe ich los und suche kaltes Wasser.“
Offenbar hat der Prinz seine Meinung inzwischen gründlich geändert. Zwischen frostigen Schocks und Adrenalinkicks hat er wohl gemerkt, wie gut ihm das eiskalte Hobby tut und nun springen die beiden gemeinsam in die Fluten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.