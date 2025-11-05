Ein unerschrockener Bär auf spannender Mission

Was hat eine Walnuss mit unserem Gehirn zu tun und warum gruselt sich der Bär Paddington? Das alles erfährst du in unseren neuesten Lesevideos unter www.kidskrone.at
Halli hallo, liebe Lesefüchse! Ich bin schon ganz aufgeregt – der neue Lesepass ist da! Ich hoffe, ihr habt eure Finger schon zum Blättern bereit, denn wenn ihr fleißig Bücher aus eurer Bibliothek ausborgt, sammelt ihr Stempel – und dann kann der Spaß bei unseren Lesepass-Partnern richtig losgehen!
Mit eurem abgestempelten Pass könnt ihr kostenlos in die Walderlebniswelt, in den Reptilienzoo Happ, in die Adler-Arena Burg Landskron und viele weitere fuchstastische Ausflüge bei unseren tollen Partnern erleben!
Liebenswerte und schrullige Gäste im Zauberrahmen
Aber aufgepasst! Unsere brandneuen Lesevideos dürft ihr natürlich nicht verpassen. Leseonkel Christian hat wieder tief in die Bücherkiste gegriffen und echte Meisterwerke herausgezaubert. Und auch die Gäste in unserem Zauberrahmen sind wieder herrlich schrullig und liebenswert!
Für unsere ABC-Lesefüchse wird’s im November ein bisschen gruselig – und vor allem richtig lustig! Der Bär Paddington freut sich schon auf die gemeinsame Halloweenparty mit Familie Brown. Doch alles läuft schief, als sich der fiese Mr. Curry von nebenan einfach selbst zur Feier einlädt. Zum Glück hat Paddington ein paar lustige Streiche auf Lager, um den Abend noch zu retten!
Gerade jetzt im Herbst findet man beim Streifen durch die Wiesen neben Kastanien auch so manche Walnuss. In unserem Buch für alle Profi-Lesefüchse geht’s genau darum – na ja, fast! Es dreht sich nämlich alles um das menschliche Gehirn, das der Walnuss ja ziemlich ähnlich sieht. Ihr erfahrt, wofür das Gehirn zuständig ist, wie es arbeitet und wie ihr euer Köpfchen richtig einsetzt.
So macht lernen richtig Spaß
Bei unserem Lesepass-Partner, dem kärnten.museum, kannst du tief in die Geschichte eintauchen. Mit einem ausgefüllten Lesepass bekommst du sogar gratis Eintritt – für dich und eine Begleitperson! Die Exponate, also die Ausstellungsstücke, sind wirklich spannend, und ganz nebenbei nimmst du eine Menge Wissen mit. So macht Lernen doch gleich viel mehr Spaß!
Hab ich dich eigentlich schon einmal in der Schule besucht? Nein? Dann wird’s aber Zeit! Vor Kurzem habe ich mich auf eine Reise in die Volksschule Kraig gemacht. Leseonkel Christian hat wieder lustige Geschichten erzählt, und die Schülerinnen und Schüler hatten auf jede Frage eine Antwort: Was macht man, wenn man von einem Wal verschluckt wird? – Zähneputzen! Oder wenn die Nachbarstochter über den Zaun schaut? Ein Kaffeekränzchen veranstalten!
Ich finde eure Ideen immer so kreativ und fantasievoll - bitte behaltet euch das bei! Soll ich auch euch in eurer Klasse besuchen? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail: theo@kronenzeitung.at. Bis zum nächsten Mal – Winke, winke, euer Theo!
