Ein unerschrockener Bär auf spannender Mission

Hab ich dich eigentlich schon einmal in der Schule besucht? Nein? Dann wird’s aber Zeit! Vor Kurzem habe ich mich auf eine Reise in die Volksschule Kraig gemacht. Leseonkel Christian hat wieder lustige Geschichten erzählt, und die Schülerinnen und Schüler hatten auf jede Frage eine Antwort: Was macht man, wenn man von einem Wal verschluckt wird? – Zähneputzen! Oder wenn die Nachbarstochter über den Zaun schaut? Ein Kaffeekränzchen veranstalten!