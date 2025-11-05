Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Abenteuer Lesen

Ein unerschrockener Bär auf spannender Mission

Kärnten
05.11.2025 08:00

Was hat eine Walnuss mit unserem Gehirn zu tun und warum gruselt sich der Bär Paddington? Das alles erfährst du in unseren neuesten Lesevideos unter www.kidskrone.at

0 Kommentare

Halli hallo, liebe Lesefüchse! Ich bin schon ganz aufgeregt – der neue Lesepass ist da! Ich hoffe, ihr habt eure Finger schon zum Blättern bereit, denn wenn ihr fleißig Bücher aus eurer Bibliothek ausborgt, sammelt ihr Stempel – und dann kann der Spaß bei unseren Lesepass-Partnern richtig losgehen!

Mit eurem abgestempelten Pass könnt ihr kostenlos in die Walderlebniswelt, in den Reptilienzoo Happ, in die Adler-Arena Burg Landskron und viele weitere fuchstastische Ausflüge bei unseren tollen Partnern erleben!

Liebenswerte und schrullige Gäste im Zauberrahmen
Aber aufgepasst! Unsere brandneuen Lesevideos dürft ihr natürlich nicht verpassen. Leseonkel Christian hat wieder tief in die Bücherkiste gegriffen und echte Meisterwerke herausgezaubert. Und auch die Gäste in unserem Zauberrahmen sind wieder herrlich schrullig und liebenswert!

Auch Paddington der Bär ist Gast in unserem Zauberrahmen.
Auch Paddington der Bär ist Gast in unserem Zauberrahmen.(Bild: Julia Eder)
Bei einem Besuch unseres Lesepasspartners, dem kärnten.museum, erfährst du viele spannende ...
Bei einem Besuch unseres Lesepasspartners, dem kärnten.museum, erfährst du viele spannende Dinge.(Bild: Julia Eder)
In unserem Profi-Lesevideo erfährst du vom schrulligen Professor viele spannende Informationen ...
In unserem Profi-Lesevideo erfährst du vom schrulligen Professor viele spannende Informationen über das Gehrin.(Bild: Julia Eder)
Diese zwei Bücher stellt Leseonkel Christian in unseren neuesten Videos vor.
Diese zwei Bücher stellt Leseonkel Christian in unseren neuesten Videos vor.(Bild: Julia Eder)

Für unsere ABC-Lesefüchse wird’s im November ein bisschen gruselig – und vor allem richtig lustig! Der Bär Paddington freut sich schon auf die gemeinsame Halloweenparty mit Familie Brown. Doch alles läuft schief, als sich der fiese Mr. Curry von nebenan einfach selbst zur Feier einlädt. Zum Glück hat Paddington ein paar lustige Streiche auf Lager, um den Abend noch zu retten!

Gerade jetzt im Herbst findet man beim Streifen durch die Wiesen neben Kastanien auch so manche Walnuss. In unserem Buch für alle Profi-Lesefüchse geht’s genau darum – na ja, fast! Es dreht sich nämlich alles um das menschliche Gehirn, das der Walnuss ja ziemlich ähnlich sieht. Ihr erfahrt, wofür das Gehirn zuständig ist, wie es arbeitet und wie ihr euer Köpfchen richtig einsetzt.

Die Schüler und Schüllerinnen der Volksschule Kraig waren begeistert.
Die Schüler und Schüllerinnen der Volksschule Kraig waren begeistert.(Bild: Christian Krall)
Leseonkel Christian hat spannende Geschichten erzählt.
Leseonkel Christian hat spannende Geschichten erzählt.(Bild: Christian Krall)

So macht lernen richtig Spaß
Bei unserem Lesepass-Partner, dem kärnten.museum, kannst du tief in die Geschichte eintauchen. Mit einem ausgefüllten Lesepass bekommst du sogar gratis Eintritt – für dich und eine Begleitperson! Die Exponate, also die Ausstellungsstücke, sind wirklich spannend, und ganz nebenbei nimmst du eine Menge Wissen mit. So macht Lernen doch gleich viel mehr Spaß!

Hab ich dich eigentlich schon einmal in der Schule besucht? Nein? Dann wird’s aber Zeit! Vor Kurzem habe ich mich auf eine Reise in die Volksschule Kraig gemacht. Leseonkel Christian hat wieder lustige Geschichten erzählt, und die Schülerinnen und Schüler hatten auf jede Frage eine Antwort: Was macht man, wenn man von einem Wal verschluckt wird? – Zähneputzen! Oder wenn die Nachbarstochter über den Zaun schaut? Ein Kaffeekränzchen veranstalten!

Lesen Sie auch:
Martin, Julia und Clara (v.l.) haben hinter der Kamera alles im Griff.
Abenteuer Lesen
Neue Lesevideos: „Kamera läuft und Action bitte“
01.10.2025
Abenteuer Lesen
Lustige Tiergeschichten mit viel Töröö und Kakadu
02.09.2025

Ich finde eure Ideen immer so kreativ und fantasievoll - bitte behaltet euch das bei! Soll ich auch euch in eurer Klasse besuchen? Dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail: theo@kronenzeitung.at. Bis zum nächsten Mal – Winke, winke, euer Theo!

Porträt von Christian Krall
Christian Krall
Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Kommentare

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Kärnten

krone.tv

Alarmierende Daten
Jugendbericht: „Die Politik hört uns nicht zu“
Pflegekräfte sollen künftig rezeptfreie Medikamente „verschreiben“ dürfen (Symbolbild).
Liste in Verhandlung
Diskussion über Medikamente durch Pflegepersonal
Am Freitag hat der Prozess gegen den Amokfahrer von Mannheim begonnen.
Zwei Tote im März
Amokfahrt hätte gar nicht in Mannheim sein sollen
Der 28-jährige Messerangreifer von Aschaffenburg ist laut Gutachten nicht schuldfähig, er wird ...
Bub und Mann getötet
Bayern: Messerangreifer laut Gutachten schizophren
Der Autobauer Volkswagen steckt tief in der Krise.
Verlust, Chipkrise
VW: Produktion ist kommende Woche gesichert
Newsletter
Top-3

Gelesen

Kärnten
Nach Halloween-Crash: „Sie rasten einfach vorbei“
149.959 mal gelesen
Hier ereignete sich der schreckliche Unfall.
Ski Alpin
Spott für neue Beziehung: Ski-Legende wehrt sich!
132.013 mal gelesen
Maria Riesch wehrt sich gegen böse Kommentare über ihre neue Beziehung.
Gericht
Killerkeim nicht erkannt: Mutter (25) verlor Bein
120.399 mal gelesen
Die 25-jährige Klara O. verlor nach einer bakteriellen Infektion ihren rechten Oberschenkel. ...
Mehr Kärnten
Abenteuer Lesen
Ein unerschrockener Bär auf spannender Mission
Hohes Gewaltpotenzial
Nach brutalem Angriff: Vater und Bruder verhaftet
Krone Plus Logo
Bei der 75. Auflage
Österreich-Rundfahrt 2026 vor Kärnten-Comeback
Krone Plus Logo
Angst, Panik-Attacken
Einbruch-Trauma: „Täter ruinierten unser Leben“
Öffis in Kärnten
Sein Schulweg führt einmal quer durch Kärnten
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2025 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf